Reino Unido ya tiene reemplazante para Johnson: quién es Liz Truss y por qué la comparan con Margaret Thatcher

Truss generó comparaciones con la ex primera ministra ultraliberal Margaret Thatcher

Dos meses después de la dimisión de Johnson rodeado por los escándalos, los más de 172.000 afiliados del Partido Conservador eligieron a la hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores para dirigir el país.contra 60.399 al ex ministro de Finanzas Rishi Sunak-un multimillonario exbanquero de 42 años nieto de inmigrantes indios- así, se convertirá en la tercera primera ministra del país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019).“Es un honor”, afirmó Truss visiblemente emocionada en un discurso en que rindió tributo a Johnson por su labor a la cabeza del país desde 2019, durante el que logró el Brexit, paso por la pandemia y se enfrentó a el presidente ruso Vladimir Putin por su invasión de Ucrania. “”, prometió Truss.La búsqueda del liderazgo comenzó en julio, cuando el controvertido Johnson se vio empujado por su propio partido a la dimisión. La votación de los conservadores afiliados por correo y por internet se cerró el viernes, tras ocho semanas de campaña que la funcionaria describió como “la entrevista de trabajo más larga de la historia”.Johnson y Truss viajarán este martes al castillo de Balmoral, en Escocia, para mantener sus respectivas audiencias con la reina Isabel II, de 96 años. Primero Johnson presentará formalmente a la soberana su dimisión y, luego, Isabel II llamará a Truss para pedirle que forme Gobierno. Una vez cumplido este acto constitucional, la nueva primera ministra viajará a Londres para designar a los miembros de su Ejecutivo.Nacida el 26 de julio de 1975 Truss se ganó a las bases del partido gubernamental con su política tradicionalmente ultraliberal.Su madre, enfermera, la llevaba de niña a manifestaciones contra Thatcher y la proliferación nuclear, y su padre, profesor de matemáticas, no supo que se había afiliado a los conservadores hasta que descubrió “horrorizado” una carta del partido en el buzón, según contó.Se afilió como estudiante de Filosofía, Política y Economía en Oxford al Partido Liberal Demócrata y llegó a participar en uno de sus congresos, en el que defendió abolir la monarquía, pero se acabó afiliando. Décadas después, ya en la cumbre de la política británica, Truss dudaba que si sus padres votarían por ella: “Pienso que mi madre lo hará, no estoy segura sobre mi padre”, admitió.negociando nuevos acuerdos de libre comercio.En 2021 fue nombrada como jefa de la diplomacia, tienendo un papel intransigente con la Unión Europea respecto a Irlanda del Norte y se mostró firme en su oposición a Rusia tras la invasión de Ucrania apoyando a Boris Johnson., de la que es gran admiradora. En uno de los primeros debates de las primarias conservadoras, la elegida nueva primera ministra. Varios comentaron que el atuendo era idéntico al que Thatcher lució en una intervención televisada durante la campaña que la llevó al poder, en 1979.Previamente había imitado la imagen de la Dama de Hierro. Luego de asumir como secretaria para Relaciones Exteriores,Aunque se manifestó “frustrada” por las continua comparaciones con la ex primera ministra británica, Truss ha realizado intervenciones en las primarias con claras alusiones y referencias implícitas a ella. En ese sentido propuso medidas para reducir el sector público, la más polémica fue recortar el sueldo a todos los funcionarios que viven fuera de Londres, provocó tal revuelo que se vio obligada a dar marcha atrás en menos de 24 horas.En línea con las ideas de Thatcher,. Porque cree que con la inflación disparada por encima del 10 %, con perspectivas de que pueda superar el 18 % el próximo año, la prioridad de su Gobierno no debe ser reducir la inmensa deuda acumulada durante la pandemia, sino estimular las inversiones y el crecimiento.La “premier” asumirá en medio de la preocupación de la población por el alza del precio de la energía, pero no quiso adelantar los anuncios concretos y aseguró: “Creo que afrontamos desafíos muy graves. Actuaré en el plazo de una semana, no puedo decir lo que haré”.En el territorio británico, de acuerdo con la prensa, resuena el rumor de un posible congelamiento de tarifas basado en un gasto megamillonario para poder enfrentar la crisis.