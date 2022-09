Julio Bárbaro: "Patricia Bullrich pasó los límites de la cordura"

A los ojos de Julio Barbaro, el intento de asesinato de CFK, "fue un hecho aislado". Y lamentó la polarización que se dio tras el caso. "Seguimos en esa ridícula manera de vivir que todos lo que nos pasa lo usamos para convertirlo en dos tribunas. Pensar que es una conspiración como lo piensa el Gobierno es una exageración y pensar que es falso como lo piensa Bullrich también es rechazable", expresó.

@fotoW,@El ex titular del Comfer, bregó por la paz social. "Hay que permitir un encuentro futuro sino nos matamos por estúpidos. Hay una estupidez vigente de diferenciarse por imbecilidad que es lo que estamos viviendo", señaló.Para Barbaro, "el hecho es pequeño aunque es enorme en la dimensión de las estupidez que dijeron en consecuencia".No obstante, relativizó el caso. "El magnicidio existió siempre, acá por suerte no pasó pero sobre esa suerte vino la estupidez argentina", dijo.Y señaló: "El único discurso mas o menos serio que escuche fue el de Mario Negri. Después terminamos en un debate entre Moreau y Milei por si era presidenta o presidente. Es tristísimo". "Los diputados no tienen conciencia del lugar que ocupan en la historia", concluyó.Por último, rechazó de manera contundente las declaraciones de la presidenta del PRO. "A veces el deseo de diferenciarse pasa los limites de la cordura y la coherencia", concluyó.