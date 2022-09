"Es orden o caos": la explicación de López Murphy sobre su frase "ellos o nosotros"

Ricardo López Murphy, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, se refirió este martes a la frase “ellos o nosotros” que publicó en su cuenta de Twitter, apenas cinco días antes del intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.Dada la repercusión de su tuit, el líder de Republicanos Unidos emitió un extenso descargo que compartió en su cuenta de Twitter. “Son ellos o nosotros.. Se avecinan tiempos difíciles, porque nos enfrentamos a una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes. Tenemos el deber de enfrentarlos sin vacilaciones, por la libertad. El único camino es la ley”, escribió.“La diferencia está entre los que nos subordinamos a la Constitución Nacional, a la leyes, al monopolio de la fuerza del Estado legítimo, a los que reconocemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que creen que todo eso no es necesario”, explicó López Murhpy.“Si ellos no pueden contestar en los estrados judiciales, contestan en la calle, con las patotas, con la violencia. Creen que son absueltos por la historia”, planteó durante una entrevista para radio Mitre.Y en la misma línea, aseguró: “Yo creo en la igualdad ante la ley y que deben enfrentar la justicia como el resto de nosotros. Eso es ellos o nosotros.. O respetamos la constitución y las leyes, o no”.Al ser consultado por el debate que impulsa el Frente de Todos sobre los discursos de odio, López Murphy calificó a la iniciativa como “inaceptable”.“Es unay a la oposición para que no puedan señalar las fechorías y las sinvergüenzadas que hacen. Es inaceptable y no forma parte de una sociedad avanzada. Lo único que nos falta es esa estupidez”, señaló quien fuera ministro de Economía durante apenas 15 días en la presidencia de Fernando de la Rúa.Hoy, durante una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta también se pronunció sobre el tema. Dijo que se trata de una “ley mordaza”, y aseguró: “No se lo vamos a permitir”.