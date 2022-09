El día que Manuel Adorni propuso a Brenda Uliarte como compañera de fórmula 2023

El economista liberal Manuel Adorni, que también trabaja en medios de comunicación opositores, se subió el 15 de agosto a la aparición en televisión de Brenda Uliarte, hoy imputada y detenida por haber intentado asesinar junto a Fernando Sabag Montiel a la vicepresidenta Cristina Kirchner

Adorni - Esta vendedora ambulante de algodones de azúcar 2023 pic.twitter.com/ywsOotJMqm — Manuel Adorni (@madorni) August 15, 2022

¿Qué hizo Adorni? Contento porque en aquella ocasión Uliarte dijo en un móvil de Crónica TV que "se sale adelante trabajando, no cobrando planes" y llamó "vagos" a quienes reciben asistencia estatal, el economista compartió el video con un "chiste" sobre su deseo., escribió Adorni en su cuenta de Twitter. Casualmente, además de la imputación y detención que pesa actualmente sobre Sabag Montiel y Uliarte, existen sospechas sobre el rol y las ideas del resto de los vendedores de copitos de azúcar, debido a la información que se detectó en los celulares investigados y a las imágenes en las que se muestra al carrito en el que trabajaban en las inmediaciones de la casa de Cristina durante las jornadas de apoyo popular.Por supuesto que Adorni no sabía que 15 días después Uliarte iba a participar del intento de asesinato de CFK, pero su "chiste" sobre compartir fórmula con la joven se presenta alrededor de un esquema de ideas. No sólo el apoyo explícito de ella a Javier Milei, con quien actualmente el economista comparte actividades públicas, sino también con, por ejemplo, las pintadas en favor del diputado nacional de La Libertad Avanza realizadas por José Derman y su centro negacionista, el neonazi preso de La Plata que celebró el accionar de Sabag Montiel y Uliarte.