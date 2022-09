Senado: Con la ausencia de Juntos Por el Cambio, se aprobó declaración de repudio al atentado a CFK

Este jueves se desarrolló sesión pública especial, en la que se votó una declaración de repudio por el atentado contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a pocos días de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio, rechazando el intento de magnicidio.

La iniciativa fue impulsada por el bloque del Frente de Todos, siendo la primera minoría del Senado. El oficialismo logró así la aprobación de la declaración conjunta de repudio, tras el atentado a la vicepresidenta.. Mientras que la misma fue conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, y sin la presencia de la oposición, los legisladores del oficialismo sesionan para aprobar una propuesta realizada por la senadora Nora Giménez (FdT-Salta) y otro que manifiesta preocupación por el hecho de la senadora aliada al oficialismo, Clara Vega (Hay futuro Argentina-La Rioja). El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) conducido por Alfredo Cornejo difundió un comunicado en el que anunció que no asistirán a la sesión porque, dijeron, "no avalan el uso político-partidario del Congreso".El senador nacional por el Frente de Todos (FdT), Mariano Recalde, remarcó hoy la importancia de que "de una vez por todas" se cambie "el clima de enfrentamiento" y llamó a la reflexión luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.afirmó el legislador en declaraciones a la prensa momentos antes de ingresar al Congreso.El Senado convocó para las 11 de la mañana a una sesión especial para aprobar un proyecto de declaración en repudio al atentado contra la Vicepresidenta.en Recoleta.La intención original era que los senadores desarrollen la sesión el martes pasado, pero debieron dar un margen de algunos días para que los legisladores viajen a la Capital Federal.. Por eso, la presencia del senador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, es determinante, quien confirmó su presencia mientras se repone de una neumonía.Después de dos días de especulaciones, Juntos por el Cambio confirmó lo que ya había trascendido en la previa: finalmente no participará de la sesión, entendiendo que el oficialismo utiliza al Congreso con "fines partidarios". De esta forma, el Frente de Todos no puede permitirse tener ausentes entre sus miembros.En un comunicado, la oposición macrista remarcó que la noche del atentado ya emitió una declaración junto al oficialismo, expresando elEsta expresión, dice la alianza opositora, "no solo reflejó su total ausencia de especulación en torno a un hecho de tamaña magnitud, sino que además marcó el camino adecuado para transmitir certidumbre a la sociedad".Según Juntos por el Cambio, el peronismo busca obtener una ventaja política de lo ocurrido: