Fuerte cuestionamiento político de Bárbara Diez a Larreta por la infidelidad y crítica a los medios por el blindaje

La empresaria y ex mujer de Horacio Rodríguez Larreta,La ex esposa de Larreta salió a hablar por primera vez desde que se separó del jefe de Gobierno en diciembre del 2020 con un contundente mensaje en Instagram en donde cuestiono la fiabilidad de su ex para las próximas elecciones del 2023, al compartir la frase de un presidente norteamericano que dice: “Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”.No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice”, sostuvo en su posteo Bárbara Diez y apuntó contra los medios de comunicación que Larreta silenció: “La hipocresía de los que se supone nos debieran informar”. “Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad”, manifestó.Luego en los comentarios confirmó que su separación se debió a una infidelidad que “siempre estuvo en Google”, pero que llamativamente ninguno de los medios salió a informar.aparentemente frente a la pauta publicitaria que adquieren del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.En respuesta a los diversos comentarios de sus seguidores confirmó que la “tercera en discordia” es una funcionaria del Gobierno porteño, pero luego decidió borrar el comentario pese a que diferentes usuarios de Instagram precisaron el cargo y el nombre de la aparente amante de Larreta.Respecto a los rumores que giraban en torno al posible embarazo de la funcionaria en cuestión lo único que respondió la empresaria fue: “