Cristina Kirchner reapareció tras el intento de asesinato y cuestionó una polémica nota de Clarín

La vicepresidentaen el que Fernando Sabag Montiel con varios presuntos cómplices intentó asesinarla.A través de un posteo en sus redes sociales, la ex presidenta compartió la tapa de Clarín de hoy para criticar una nota de opinión con un al menos polémico título: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". La nota, que firmó el periodista, sostiene que, quien compartió la portada impresa de diario de Héctor Magnetto sin ningún texto que acompañe.Hasta el momento, no había hecho ninguna intervención pública luego del intento fallido de magnicidio, once días atrás, mientras la Justicia avanza en su investigación aunque persisten dudas acerca de cómo funciona la banda que habría planificado y ensayado el atentado.El artículo de Vaca cuestiona la existencia de "discursos de odio" como uno de los posibles detonantes del intento de asesinato de Cristina y añade que, "a falta de uno, el sábado el oficialismo hizo dos actos partidarios" en los que pese a las "diferencias de estilo" en ambos casos de "partió desde el mismo punto"."Uno sucedió en el templo más popular del país, la Basílica de Luján. El otro, en Parque Lezama. El primero fue bautizado formalmente Misa por la Paz y la Fraternidad, y mostró unida a la plana mayor del kirchnerismo, desde el Presidente para abajo. El segundo, organizado por el PJ porteño, tuvo una consigna más directa y a la vez más honesta: ´El pueblo cuida a Cristina. Cristina cuida al pueblo`", publicó Clarín.Acto seguido, Vaca choca con la investigación judicial y cuestiona a dirigentes del peronismo por apuntar contra los discursos de odio y la "pertenencia" ideológica y asegura que "no se le puede sacar mucho rédito a un intento de magnicidio perpetrado por un par de marginales alucinados vaya a saber uno con qué"., agrega por las dudas, y completa señalando queTras dar vueltas alrededor de ideas de esa índole, sobre el final el artículo relaciona el intento de asesinato y el "uso" que el oficialismo le estaría dando con el juicio oral por la causa "Vialidad"."Es así: se acerca la sentencia en la causa de Vialidad. Cristina está acusada como jefa de una organización montada para robarle cientos de millones de pesos al Estado, por lo cual el fiscal Luciani pidió que vaya 12 años a la cárcel", escribió Vaca, antes de recordar que este lunes comenzó la defensa del exministro Julio de Vido y "en una semana será el turno de la Vicepresidenta".En ese punto, llamativamente cuestionó una presunta "profecía" a través de un augurio futuro, bastante polémico: "Probablemente antes de fin de año los jueces emitan su fallo. Si fuera adverso a Cristina, el relato del discurso del odio habrá cumplido su verdadero cometido: lo harán funcionar de profecía. Diciembre suele ser un mes complicado en este país".