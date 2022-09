Juicio Vialidad: fuerte cruce entre el abogado de De Vido y el juez del mate del Liverpool

Un llamativo cruce se produjo en el marco del alegato de la defensa del ex ministro Julio De Vido, cuando su abogado cuestionó la provocación del juez Rodrigo Giménez Uriburu al usar en audiencia un mate con el escudo del equipo de fútbol que comparte con el fiscal Diego Luciani y que jugó torneos en la quinta de Mauricio Macri, el magistrado interrumpió el curso para lanzar una llamativa defensa que luego destrozó el letrado defensor

#CausaVialidad | La respuesta de Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, molesto con el juez Giménez Uriburu por interrumpir su alegato para defenderse por la polémica del mate.



Maximiliano Rusconi, uno de los defensores del ex ministro de Planificación Federal, enumeró entre una multiplicidad de argumentos para mostrar que el juicio estaba repleto de nulidades y violaciones a la Cosntitución que mientras se discutía la recusación de Luciani y Giménez Uriburu por integrar el equipo de fútbol Liverpool, el magistrado en una audiencia mostró un mate con el escudo de ese club., disparó Rusconi.Luego, el abogado continuó con su exposición hasta que pidió un cuarto intermedio. Al reanudarse la audiencia,, situación que suele reservarse para hechos de gravedad, cosa que no parecía haberse generado en este caos.Básicamente, Giménez Uriburu“Es el mismo mate que uso en todas las audiencias orales. No estuve evidentemente atento a cuestiones superfluas ni reparé en el origen del mate, hasta que una persona del tribunal me hizo notar que en redes sociales circulaba una foto del mate e inmediante decidí dejar de usarlo. Es todo. Jamás he tenido una actitud provocadora con las partes o el público presente", dijo.Y cerró:Rusconi volvió a tener la palabra y lo destrozó.Pese a que el código es claro en señalar que los distintos integrantes de las instancias judiciales no deben compartir relaciones extraprofesionales, Luciani y Giménez Uribiru integran el equipo de fútbol amateur Liverpool, que no conforme con ello jugó partidos de fútbol en la quinta “Los Abrojos”, donde vive Mauricio Macri y se trata de un lugar reservado sólo para "íntimos" según la biógrafa del ex presidente.La defensa de la vicepresidentalos recusó por tener una amistad y por haber jugado en una propiedad de un rival político de la ex mandataria. Las recusaciones fueron rechazadas por los protagonistas, pero la defensa de CFK apeló y se espera una definición.