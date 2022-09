Alberto Fernández reveló que Sabag Montiel y Uliarte planeaban un atentado en su contra

El presidente Alberto Fernández reveló que Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los detenidos por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, lo habían señalado como el próximo objetivo para un ataque, según surge de las conversaciones entre ambos y la "banda de los copitos" que investiga la Justicia

, afirmó el Jefe de Estado en diálogo con el canal de tv abierta de España TeleCinco.En ese sentido, el mandatario se refirió a los cuidados que debe tener pero advirtió que no dejará de tener contacto con las personas que asisten a los actos y apariciones públicas que encabeza., sostuvo.Consultado sobre el estado de la Vicepresidenta luego del ataque del que fue víctima,y remarcó que lo sucedido configuró "un momento de conmoción para todos"."En Argentina después de la dictadura no hubo crímenes políticos. La imagen es muy dura, todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado”, afirmó el jefe de Estado acerca del intento de magnicidio.En otro punto de la entrevista, fue muy enfático en diferenciarse de algunos análisis de la oposición o periodísticos, como el que hoy publicó Clarín y cuestionó la propia Cristina, que señalan a Sabag Montiel como "un loquito" o "lobo solitario"., consideró Fernández, quien a su vez hizo una autocrítica a la política sobre lo ocurrido: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible".