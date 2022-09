La suba de precios para trabajadores alcanzó el 6,4% en agosto

La suba general de precios para los trabajadores asalariados registrados alcanzó el 6,4% en agosto, unos 0,9 puntos porcentuales menos respecto a los registros de julio.“Si bien hubo desaceleración, se trata de uno de los registros mensuales más elevados de los últimos 30 años”, según el informe de inflación del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para el Educación y el Trabajo (UMET).De este modo, en los primeros ocho meses del año la inflación acumuló un 56,4%, mientras que en los últimos doce meses, la suba interanual alcanza el 77%, el valor más elevado desde 1991.En ese marco, el informe advirtió que para que la inflación de 2022 no supere el 90%, de ahora en más la suba de precios mensual no debería superar el 4,9%. Y añadió que, si la inflación fuera del 6% mensual en lo que resta del año, 2022 terminaría con una inflación acumulada del 97,4%”.Alimentos y bebidas volvió a ser la división de mayores subas en agosto, con un alza del 8,1% mensual. Mientras que en los últimos doce meses los alimentos treparon 90,4% interanual.En el octavo mes del año las subas de alimentos se explicaron particularmente por estacionales como verduras (19,8%) y frutas (13,3%), seguidos por pan y cereales (11,1%) y bebidas alcohólicas (9,2%).En tanto, en el último año, las subas más destacadas en alimentos se dieron en aceites y grasas (124,3%, muy influidos por la suba de precios internacionales de los aceites derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, ambas regiones productoras de oleaginosas), verduras (119,4%) y pan y cereales (117,6%, también muy influenciadas por las subas del trigo a nivel internacional que, no obstante, empezaron a amainar en los últimos meses).Por fuera de alimentos, otros rubros con alzas destacadas fueron Otros bienes y servicios (7,3%, por alzas en tabaco y productos de higiene personal), Indumentaria y calzado (6,5%) y Recreación y cultura 6,4%).El transporte trepó 6%, impulsado por el alza del colectivo en el AMBA y naftas. Educación fue el rubro de menores alzas (2,6%, en un mes que no suele tener grandes subas estacionales, que se concentran en marzo y julio).