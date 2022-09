Diputados prepara sesión por Consenso Fiscal y proyectos acordados y se espera por el Presupuesto 2023

se debatira el Consenso Fiscal, la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional, la ley de Acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves con cinco proyectos consensuados con la oposición, entre los que se destaca el Consenso Fiscal 2021 que genera división en Juntos por el Cambio.La sesión fue solicitada por el presidente del bloque del Frente de Todos, German Martínez, y se efectuará en la misma jornada que el Poder Ejecutivo enviará el Presupuesto 2023 al Congreso. Para esta sesión, el oficialismo buscó incluir temas que no tienen grandes discusiones, por lo que se espera que todos los proyectos sean aprobados.Entre las iniciativas,Afuera del temario y con dictamen quedaron la prórroga de impuestos e iniciativas para la creación de las universidades nacionales del Delta, Pilar y Saladillo. Para la prórroga de impuestos -entre los que figuran bienes personales, débitos y créditos, entre otros- el oficialismo aún no tiene los 129 apoyos necesarios aunque no se descarta que pueda incorporarse de acá al jueves en una ampliación de temario. Lo cierto es que tanto el de creación de universidades como la prórroga de impuestos generan discusiones encendidas porque tienen componentes que expones las fracturas al interior Juntos por el Cambio.En cuanto al proyecto del, la gran mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio ya adelantaron que votarán en contra pero el Frente de todos cuenta con el respaldo los Interbloques de Provincias y Federal, el Movimiento Popular Neuquino y los radicales que responden a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, con lo cual superarán los 130 votos para convertir la iniciativa en ley.A su vez, este jueves se vence el plazo para la presentación de la ley de, que se prevé estará absolutamente marcada por las metas a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se enfrentará a la dificultad de conseguir el apoyo de la oposición que el año pasado lo rechazó. Con la segunda revisión del Fondo aprobada y el desembolso de USD 4000 millones para las reservas del Banco Central, el presupuesto del año próximo deberá contemplar una meta del déficit para el 2023 del 1,9 por ciento del PBI. Sin embargo, señaló que lo difícil será estimar cuál será el PBI del año próximo porque ello requiere tener un supuesto de inflación, que hoy es bastante incierto.Desde Juntos por el Cambio adelantaron a El Destape que solo acompañar el texto si tiene "metas realistas", si no otorga facultades extraordinarias en materia impositiva al presidente de la Nación y si no hay aumento de impuestos. La discusión por el presupuesto será el principal tema de discusión de acá a finales de año y el mayor desafío del Gobierno ya que mostrará los lineamientos del plan económico de Sergio Massa, quien en las próximas semanas se presentará a defender las variables que proyecta para el año electoral como la inflación.Este miércoles, un día antes de la sesión, se espera la presencia del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que presente su informe de gestión en el que responderá 3.926 preguntas. La experiencia de su paso por el Senado, sumado a que por su perfil de no responder provocaciones, pronostican que no habrá cruces fuertes. Sin embargo, en el Gobierno saben que en Diputados los discursos son más “confrontativos” por lo que esperan una sesión “más tensa”.La reunión del pleno del jueves próximo llegará después de la postergación de dos sesiones, una el 31 de agosto y otra mañana 7 de septiembre. La primera se debió a la tensión entre el oficialismo y la oposición producto del pedido de condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la represión en la casa de la Vicepresidenta, lo que iba a derivar en una ola de cuestiones de privilegio como ocurrió el jueves pasado en el Senado.