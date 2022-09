Las PASO en Chubut revivieron la pelea Macri-Morales, pero el macrismo las quería eliminar en 2019

En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 12, 2022

Los que valoramos y defendemos la democracia no vamos a avalar que el kirchnerismo cambie las reglas de juego en Chubut a meses de las PASO. Que quede claro, para todos: LA DEMOCRACIA NO SE NEGOCIA. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 12, 2022

La interna de Juntos por el Cambio parece nunca acabar. Esta vez los desmemoriados socios del PRO salieron a cuestionar el debate para derogar las PASO en Chubut y señalaron una supuesta “complicidad” del radicalismo, rápidamente el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, salió al cruce. Lo insólito es que en 2018 y 2019 la coalición liderada por el ex presidente Mauricio Macri proponía eliminarlas.En medio del intento del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la oposición reavivó su interna por un supuesto aval de la UCR a esa iniciativa que alertó al PRO, quien a través de su líder y otros dirigentes plantearon la cuestión en redes sociales.“En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación”, sostuvo Macri ayer en su cuenta de Twitter.En la misma línea del ex presidente salió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que sostuvo en la misma red social: “Los chubutenses tienen que poder decidir qué candidato los representa mejor y desde Juntos por el Cambio vamos a defender siempre ese derecho. Basta de querer llevarse puesta la democracia!".Incluso la titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó a través de su Twitter una línea bastante similar al ex jefe de Estado: "En Chubut buscan cambiar las leyes electorales y derogar las PASO para mantener el poder. ¡No lo van a lograr! Estoy con la fuerza del cambio".Frente a lo que su socio de JxC y titular de la UCR, Gerardo Morales, salió rápido al cruce, cuestionó a Macri y lo comparó con la jefa del PRO, Patricia Bullrich, a quien elogió por ser “más sensata” ante la intención de ordenar la interna de la coalición en la provincia.“Mauricio Macri como jefe del PRO tendría que decirle a sus dirigentes que dejen de entorpecer y denostar al radicalismo en Chubut. Así que sería un buen aporte que Macri, lejos de emitir tuits, se meta un poco en la vida interna de Chubut y ordene un poquito a su gente, que es bastante violenta para con el radicalismo”, señaló hoy Morales.Pero el cruce no terminó ahí, el senador nacional por Chubut y titular del PRO provincial, Ignacio Torres, le contestó a través de Twitter al gobernador Morales por sus declaraciones: “Violencia es lo que hace el oficialismo alterando las leyes electorales a cualquier costo para frenar el cambio que pide Chubut. Eso también es populismo. No es momento de vanidades. Tenemos que dar la pelea que necesita la Argentina defendiendo a las instituciones”.Y como si faltarán balas en la batalla de Cambiemos también salió el jefe de bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, a defender “a muerte” las PASO y apuntar contra el oficialismo. “Defiendo a muerte las PASO. En las Provincias y a nivel nacional. El Gobierno busca por todos los medios dividir a la oposición. Hay que estar alertas porque si ven que tienen los votos van a suspenderlas. El diálogo se construye, no se bastardea como hace el FdT con sus acting", tuiteó Negri.Los diferentes dirigentes del PRO que salieron a cuestionar la posible eliminación de las PASO en Chubut y que acusaron al radicalismo de “ser cómplice” del proyecto se olvidan de queEn 2019, un grupo de intendentes del PRO liderados por el, en aquel momento el jefe comunal de Vicente López e integrante de la mesa de decisiones de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, propuso que no se lleven a cabo las PASO pautadas para el 11 de agosto de aquel año. La idea había comenzado a plantearse en octubre del 2018."Podríamos evaluar seriamente la posibilidad de dejar sin efecto las PASO. Desde que existe esa ley, obliga a todo el mundo a votar, al Gobierno a gastar un montón de plata de toda la gente que podría ser utilizada en otra cosa. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos", había considerado el dirigente.Y agregó: "En un país que no puede darse esos lujos, que tendría que tener otras prioridades, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas a que evaluemos la posibilidad dejar sin efecto las PASO”.Esta propuesta de Jorge Macri durante pleno año electoral cayó especialmente bien en las filas de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. "Estamos trabajando para eso", dijo una fuente cercana a Vidal en ese entonces. Más allá del argumento referido al gasto de la elección, la preocupación real parecía ser que necesitaban mantener dividido al peronismo hasta la elección general, que finalmente ganó el Frente de Todos.Tiempo después, a menos de dos meses para las votaciones del 2019, el entonces diputado mendocino de Cambiemos, Luis Petri, presentó un proyecto en el que proponía descartarlas "solo cuando no hay competencia interna en los partidos y se llegan a acuerdos por consenso", según explicó.Incluso el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior durante el macrismo,, apuntó contra la realización de las internas abiertas, aunque fue un poco más cauteloso. En ese momento planteó la cercanía de las PASO y destacó que de lograrse una modificación debería hacerse con el consenso del congreso nacional ya que fue sancionada por una ley y la única forma de modificarla sería a través del Parlamento.Y si bien en este 2022, la ahora diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal se manifestó en contra de derogarlas a través de Twitter donde sostuvo: “Los que valoramos y defendemos la democracia no vamos a avalar que el kirchnerismo cambie las reglas de juego en Chubut a meses de las PASO. Que quede claro, para todos: LA DEMOCRACIA NO SE NEGOCIA". Hace no tantos años coqueateaba con aquella reforma. Es llamativa la poca memoria de algunos dirigentes, lo cierto es que la interna de Juntos por el Cambio cada día estalla un poco más.