Con récord de preguntas, Manzur da explicaciones por primera vez ante Diputados

Juan Manzur estará en la Cámara de Diputados desde las 11 para protagonizar su primera sesión informativa. La jefatura de gabinete adelantó este martes el documento de casi 2.200 páginas que contiene las 3.926 respuestas a las preguntas realizadas por los diputados y diputadas.El Frente de Todos espera que la sesión no demande más allá de las 6 horas total de duración entre la exposición del jefe de ministros y la devolución de las consultas de los diputados. Hay que recordar que la última sesión tuvo al bloque del PRO retirándose del recinto luego de votar el repudio al ataque a Cristina Fernández de Kirchner y que la Cámara baja tendrá sesión también el jueves. El clima deberá transitar en un fino equilibrio.Según informó la secretaría de Asuntos Parlamentarios, el informe número 133 es el más extenso en la historia desde su creación, en 1994. El texto supera en más de 1.300 preguntas al récord anterior, alcanzado cuando Santiago Cafiero respondió 2.596 consultas en junio de 2021.Debido a que las preguntas se mandan con anticipación, no hay mención en las consultas a lo sucedido con la vicepresidenta y el atentado de hace un par de semanas en la puerta de su domicilio. Sin embargo, no se descarta que en el tiempo destinado a exposición del jefe de ministros pueda haber una parte destinada a la cuestión que envuelve a la ex presidenta. Por su parte, los bloques podrán tener tiempo de discursos libres para presentar las consultas al funcionario.En cuanto al informe, la mayor cantidad de preguntas las hizo el PRO con 2.128, seguido por la Unión Cívica Radical con 702 y el Evolución Radical con 380. Todos de Juntos por el Cambio. Sobre la vicepresidenta, se hicieron varias preguntas sobre la pensión vitalicia que cobra como ex presidenta y por su marido Nestor Kirchner. La respuesta del Gobierno es que cobra una pensión correspondiente en el marco de la ley igual que los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia.El dato curioso es que los bloques libertarios solo realizaron una consulta. Avanza Libertad, de José Luis Espert, hizo una sola pregunta en donde solicitó información por la situación de las reservas del Banco Central, la posibilidad de un desdoblamiento cambiario, las medidas económicas contra la inflación y el tratado de libre comercio entre Uruguay y China y la continuidad del Mercosur. Por su parte, el bloque La Libertad Avanza de Javier Milei no hizo ni una sola consulta por escrito.Desde la jefatura de gabinete anticiparon alguno de los aspectos positivos que contiene el informe, para el oficialismo entre las respuestas, se destacan las principales políticas destinadas a la recuperación del empleo registrado en el sector privado y el incremento “en más del 40% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el aumento del 77% en las inversiones directas a las provincias”.Por último, se resalta el éxito de programas de promoción turística como PreViaje, que en su última edición tuvo un impacto sobre la cadena turística de $150 mil millones. El documento detalla que, gracias a esta política, aproximadamente 32,3 millones de personas movieron más de $635 mil millones por el país.