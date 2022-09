Larreta rechazó aceptar un "diálogo" con el Gobierno y confirmó las PASO 2023 en CABA

El jefe de Gobierno porteño,“No se pueden cambiar las reglas de juego electorales a conveniencia del gobernante de turno, esto es válido para lo Nacional, la Ciudad y para cualquier provincia Argentina”, afirmó Larreta durante un anuncio y criticó la reforma del Código Electoral impulsada por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac.Y agregó: “Cuestionamos y criticamos también que lo hubiera en Chubut”. La posibilidad hizo que ayer el ex presidente Mauricio Macri y el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se cruzaran. Sin embargo, desde el oficialismo niegan que se busque eliminar las PASO.Preocupados o no, Juntos por el Cambio se niega a dialogar con el Frente de Todos.En ese sentido, al ser consultado sobre si tiene intenciones de reunirse con la vicepresidenta Cristina Kirchner luego del atentado como para acercar las partes ,por fuera de las reglas institucionales del parlamento.Ahora tenemos la discusión del Presupuesto. Ahí es el ámbito de diálogo y ahí el Gobierno tendrán que demostrar si tienen predisposición al diálogo. Hasta ahora no la han tenido”.Y concluyó Larreta sobre el tema: “No estamos para fotos que solo generan confusión en la gente y que no tienen la honestidad profunda de un diálogo sincero”.Por su parte, el Gobierno busca, desde hace algunos días, bajar el nivel de tensión que existe en la relación con la oposición y luego de que desde JxC se quejaron porque filtraban los llamados que les hacían, el oficialismo intentará mantener un perfil bajo de las negociaciones.es uno de los principales interlocutores del oficialismo en este plan de búsqueda de consensos con la oposición. con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández para avanzar en las negociaciones de paz, con un clima tenso tras el atentado a la Vicepresidenta.Por su parte,Larroque aseguró ayer que la intención es generar “un marco para que se logren acuerdos porque la situación es muy delicada” y evitó cualquier mensaje que pueda ser leído con doble intención por la oposición.