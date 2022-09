Durán Barba: "Es posible que Horacio Rodríguez Larreta le gane una interna a Mauricio Macri y Patricia Bullrich"

#InternaEnJXC | "Es posible que Horacio Rodríguez Larreta le gane una interna a Mauricio Macri y Patricia Bullrich"



En medio de la interna en Juntos por el Cambio y la negación del PRO a que se eliminen las PASO, el asesor políticoEl ex asesor de Macri se respaldó en los “números” de las encuestas de aprobación y sostuvo: “Horacio tiene, desde hace rato, saldos positivos importantes. Siempre está arriba". "Cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, se unieron por la lucha contra el Covid, y la gente apreció mucho eso. Fernández llegó a tener una popularidad muy alta, cercana al 70%”, señaló durante una entrevista con Eduardo Feinmann para LN+.Respecto a la figura de Macri, señaló que “tiene legítimamente su ambición de ser presidente”. “Creo que es lógico que tenga ese deseo: es el único presidente no peronista ni radical elegido en un siglo, el único presidente no peronista que terminó un período. Creo que tiene muchos méritos y el fastidio con que no le reconocieron su obra”, consideró Durán Barba.Consultado por el rol de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una eventual interna de JxC, aseguró que tiene menos posibilidades que el jefe de Gobierno porteño: “Desde los números, Patricia Bullrich no tiene saldo positivo, es menos conocida”.“Es posible que Horacio les gane a Macri y Bullrich. Lo más probable es que les gane porque es el único que, por lejos, tiene mejores números. Horacio tiene en contra y a favor el mismo elemento: no suscita pasiones ni positivas ni negativas. Tiene gestión y le falta comunicarse más con la gente”, analizó el asesor.