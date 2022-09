Lombardi atacó a la TV Pública en el Congreso y con un video de un minuto lo dejaron como mentiroso

El actual diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi usó su discurso en el Congreso ayer para atacar a la TV Pública y sostener que uno de sus programas tiene "el 100% de sus invitados oficialistas", pero con un video que no deja lugar a dudas lo dejaron como un mentiroso

#JuntosPorElCambio | El programa “Desiguales” de la @TV_Publica se defendió de las acusaciones de Hernán Lombardi, quien afirmó que el canal no invitaba a personas opositoras al Gobierno.



📲 Mirá el video que editó la TV Pública como respuesta a los dichos del diputado. pic.twitter.com/7bqLHKgxDc — Política Argentina (@Pol_Arg) September 15, 2022

El ex funcionario deinició su embestida con un tuit y un mensaje en la Cámara de Diputados, cuando encabezaba su informe de gestión el jefe de Gabinete,. "La respuesta de la Jefatura de Gabinete a la pregunta 804 exhibe que en el programa Desiguales de la @TV_Publica el 100% de los asistentes fueron del oficialismo. Adjunto la respuesta de Manzur para que no haya dudas de esta exaltación del pensamiento único con el dinero de todos", escribió y dijo.Lombardi agregó en ese tuit una planilla con la respuesta del Gobierno nacional acerca de los invitados al programa Desiguales, entre los que figuran opositores que, entre otros, no acudieron al programa. Un ejemplo es el gobernador de Jujuy,Al ciclo lo conducen, quien le respondió con cifras exactas. "Hubo 144 invitados, de ellos 30 fueron oficialistas, es decir menos del 30%. El resto fueron políticos, militantes abiertamente opositores. La mayoría de ellos fueron protagonistas del ámbito sindical y político de la Argentina", dijo.Caruso mostró un video que luego reprodujeron al comenzar la emisión de su programa con las imágenes de los opositores que asistieron al programa. Aparecen, entre otros.Además, recordaron que fueron invitadas otras figuras opositoras que se negaron a acudir al programa, como. Pese a la extraña idea de Lombardi, es lo que suele pasar: dirigentes oficialistas de primera línea que sí van a medios con líneas editoriales opositoras, pero las principales figuras de la oposición, como Macri y, que jamás aceptan entrevistas de medios con línea oficialista., completó Caruso.Trujillo, por su parte, cerró el tema y le hizo un pedido a Lombardi:Ya incurriendo en la alevosía, para defenderse Lombardi atacó a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, cambiando su anterior idea y señalando que "entre abril y mayo" no hubo opositores en el programa, es decir durante un mes, y encima sin mencionar que dirigentes como Morales no aceptaron la invitación en ese breve plazo temporal.