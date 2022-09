El Banco Central bloqueó la compra del dólar ahorro, MEP y CCL a beneficiarios de subsidios de las tarifas

El Banco Central formalizó este jueves la medida por la cual quienes cobren subsidios en las tarifas de servicios públicos no podrán realizar compras de moneda extranjera, mientras mantengan ese beneficio.La medida no solo afecta al dólar ahorro sino que también alcanza a los tipos de cambio financieros, MEP y CCL, y a los Cedears (certificados que representan a empresas extranjeras y que cotizan en la bolsa porteña).“El Directorio del BCRA dispuso que las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera”, informó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.La decisión ya había sido anticipada por el interventor del Ente Regulador de Energía (ENRE), Walter Martello, y hoy el BCRA lo oficializó aunque en principio se especulaba con que alcanzaba sólo al dólar ahorro.Tras este anuncio cerca de 21 mil usuarios se dieron de baja en el pedido de subsidios para no perder el beneficio de comprar dólar ahorro.