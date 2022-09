Morales expuso a JXC y los halcones por los impuestos: "No pueden manejar un auto en la calesita

Siguen los disparos que exponen la debilidad interna de, al menos, una parte de la alianza Juntos por el Cambio: es que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, lanzó fuertes críticas contra los "halcones" de la coalición y su presunta incapacidad para gestionar, pero además expuso el doble discurso de sus compañeros de espacio político a la hora de opinar y votar sobre impuestos

"¿Qué han manejado los halcone? No pueden manejar ni un auto en la calesita"

"Son los mismos que mantuvimos con Juntos por el Cambio"

El titular de la UCR se mostró en la misma tesitura querespecto del misil que "Lilita" le lanzó apor una maniobra que el ex presidente ensayó y fracasó para meter gente propia en el Consejo de la Magistratura.Las molestias de la líder de la Coalición Cívica y Morales se originaron por la postulación de, un abogado cercano al ex presidente de Boca y "operador judicial" de Macri y, como cabeza para la representación de los letrados en ese órgano.Carrió disparó, encontró respaldo en toda la CC y Morales, y el PRO tuvo que dar marcha atrás., el bendecido por "Lilita" y el gobernador jujeño antes de la operación de Angelici con aval de Macri, volvió a quedar como número 1., expuso Morales sobre la sorpresiva inclusión de Matterson dejando en offside a Macri.Si bien pidió evitar "profundizar" sobre el tema, eso no le obturó seguir con otros señalamientos hacia el ala dura de JXC. "Después los halcones me dan para que tenga. Lo que no me preocupa, obviamente. A los halcones, el día que les den a manejar algo, estaría bueno (verlo). Los que tenemos que gobernar tenemos que poner el pecho", cuestionó.Interpelado en TN acerca de "por qué no pueden manejar los halcones", en lo que parecía por momento más una entrevista del ala dura de JXC que de periodistas, Morales redobló la apuesta:"Algunos sí -aclaró-. Pero que se pongan en el cuero de Horacio [por Rodríguez Larreta] y en el mío, que la peleé feo desde 2015 para recuperar la paz en Jujuy. No andemos en chiquilinadas", insistió en su crítica.Morales, además, había hablado antes acerca de la postura contraria de Macri, el PRO y algunos socios de las otras fuerzas políticas a la eliminación de las PASO en Chubut, una iniciativa con apoyo del gobernador Mariano Arcioni y de dirigentes locales del radicalismo."Sobre el tema de Macri y Chubut, la UCR en todo el país llamó a no acompañar las derogaciones de las PASO en las provincias porque quieren dividirnos. Algunos correligionarios...", arrancó, pero luego interrumpió y retomó una recriminación al ex Presidente., ejemplificó. Parece que Morales no comparte los códigos mediáticos de Macri y Bullrich."Con la prórroga de todos los impuestos que tenemos, que son los del esquema tributario normal que hemos tenido también en la gestión de Juntos por el Cambio. Había que prorrogarlos. No así Bienes Personales. Digo, en síntesis, para que quede claro no sólo mi posición sino la del resto de JXC", empezó Morales.Lo interrumpió el conductor de TN. "Pero el resto de JXC, salvo estos diputados, votó en contra", le recriminó. El mandatario jujeño respondió:Morales, básicamente, defendió que la aprobación en Diputados del Consenso Fiscal no implica "aumentar impuestos", sino que habilita a los gobernadores a subir al compás de la inflación eventualmente al Sello como Ingresos Brutos y da luz verde para tratar el impuesto a la herencia.Morales y una parte de los diputados de la UCR acompañaron la iniciativa del Consenso Fiscal en el recinto. "Son impuestos que se renuevan en el esquema tributario normal. La posición de Juntos por el Cambio siempre fue acompañar eso. Tambien lo fue cuando estuvo en el gobierno. No apoyo Bienes Personales, que sí fue un incremento. Esto es una convicción de Juntos por el Cambio", agregó.Consideró "imposible" bajar los impuestos en este contexto, por lo que "la consigna es no subirlos"., siguió, y le pidió al conductor no mezclar impuestos nacionales con provinciales, cosa que en sus preguntas hacía a cada rato."No somos ni burócratas ni populistas en el radicalismo. Así que no nos corran con esa situación", pidió Morales, antes de aclarar que si bien el Consenso Fiscal habla de Ingresos Brutos, ninguna de las provincias gobernadas por la UCR (Corrientes, Mendoza y Jujuy) aumentó ese impuesto., subrayó, ante el aval para el resto. Y añadió: