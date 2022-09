Plan GasAr IV y V: Alberto dijo que podemos convertir a la Argentina en un enorme proveedor de energía"

El presidenteaseguró que el Gobierno va a "construir un sistema legal que dé certezas al sector hidrocarburífero", para, al encabezar este jueves el lanzamiento delen el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno., afirmó Fernández durante un acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Economía,, y la secretaria de Energía,También participaron del encuentro,De esta forma, el Gobierno nacional lanzó el Plan Gas IV que consistirá en la convocatoria a las empresas para prorrogar los contratos vigentes hasta 2024, y la convocatoria al Plan Gas V con el que se buscará asegurar la producción incremental que requerirá el abastecimiento de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner que se encuentra en etapa de construcción. Fernández aseguró que se puede, lo que requiere un "nuevo diseño de desarrollo" que vea la manera de "aprovechar el gas" que tiene el país y que el mundo y los argentinos necesitan, según definió. "Tenemos la oportunidad de que en una primera etapa logremos que el gas de Vaca Muerta se distribuya en todo el país y alcanzar casi el autoabastecimiento; y después habrá que ofrecer gas al mundo", afirmó al impulsar la producción de Gas Natural Licuado. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este jueves que el desafío que se plantea el Gobierno es que "la producción energética de la Argentina en 2027 tenga el mismo tamaño y peso de exportación que la de proteínas en el producto bruto interno".consideró Massa y sostuvo que "el país va a quedar a un paso (del autoabastecimiento), al 90%, en 2023". En cuanto al impacto que se prevé que tendrán las nuevas etapas de incentivo a la producción de gas en todas las cuencas, Massa resaltó que dejar de importar gas y producirlo representa en términos de ahorro por importaciones de energía hasta 2028 unos US$ 19.000 millones y, en 2023, US$ 3.200 millones. A la vez, significará US$ 28.900 millones de ahorro en divisas hasta 2028, y US$ 4.800 millones en 2023; en tanto que se esperan inversiones por US$ 7.000 millones hasta 2028 y unos US$ 1.200 millones en 2023, producto del incentivo a la producción gasífera., y la creación de 10 mil puestos de trabajo hasta 2028. En el inicio del acto, Royon afirmó que la prórroga del, mediante sus etapas IV y V, permitirá generar previsibilidad con contratos por cuatro años hasta 2028, lo que representará, enfatizó.Esta nueva instancia del Plan de estímulo a la producción gasífera, ya había sido anticipada a los directivos de las principales productoras que operan en Vaca Muerta, semanas atrás cuando el ministro Massa anunció en Neuquén una serie de medidas de incentivo para el sector hidrocarburífero, y de la misma manera lo hizo el viernes en Houston, Estados Unidos. El Plan Gas se lanzó a mediados de noviembre de 2020,La puesta en marcha del plan -concretado a través de subastas- otorgó previsibilidad de precio y de plazo contractual a los productores durante cuatro años, a un precio de US$ 3,5 por millón de BTU, más un incremental para los meses de invierno.El, con el objetivo de incrementar la producción de gas natural, busca incentivar la inversión, sustituir importaciones, generar empleo y fortalecer el desarrollo de las pymes y la industria nacional. Los siguientes son los principales aspectos del plan anunciado en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, junto al ministro de Economía,, y la secretaria de Energía,: -El Plan comprende la prórroga hasta el 2028 del actual plan (que vence en el 2024). -La licitación de los 11 millones de m3 día que estaría disponible para junio-julio del 2023 cuando se finalicen las obras del Gasoducto. - Plantea entre sus beneficios la extensión del esquema actual para dar previsibilidad a los productores. - Permite la internalización de eficiencias productivas mediante mejora del precio tope. - Reconoce precios diferenciales por cuenca compensando heterogeneidad. - Mejora en las condiciones para el otorgamiento de prioridades de exportación. - Ofrece previsibilidad para el llenado del Gasoducto Néstor Kirchner y sus futuras ampliaciones. - El plan busca garantizar el gas que requerirá la obra del Gasoducto Néstor Kirchner que unirá Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Salliqueló. - Se llama a licitación para el plan de obras del Gasoducto para cubrir la demanda de gas del mercado interno de la Argentina hasta el 2028. - Se genera una señal de previsibilidad para dar un salto cuantitativo y cualitativo en Vaca Muerta. - Otorga el marco para que las empresas puedan tomar las inversiones para aumentar la producción y así promover la exportación de gas. - El gasoducto permitirá el ahorro de divisas al sustituir combustible importando (GNL o líquido). - Las ampliaciones de transporte expandirán la capacidad de exportación y garantizará mayor porcentaje de producción local. - El gasoducto generará puestos de trabajo, más recaudación para las provincias, mayor recaudación fiscal y fortalecimiento del entramado productivo local.