Macri sobre la posibilidad de reunirse con Cristina: "Con la Constitución sobre la mesa"

El expresidente Mauricio Macri aseguró este viernes que aceptaría reunirse con la vicepresidenta Cristina Kirchner "con la Constitución sobre la mesa", luego de que el senador Oscar Parrilli revelara que no está descartado que se junten porque ella "nunca puso un límite".A dos semanas del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el legislador del Frente de Todos consideró que hay que "retomar la senda del diálogo". En ese marco, aseguró que Cristina Kirchner plantea "dejar de lado los agravios" entre dirigentes y no descartó que dialogue con Macri.Tras las declaraciones de Parrilli, el expresidente expresó que se reuniría con Cristina "solo con la constitución sobre la mesa". Esta afirmación la dio en las inmediaciones del club La Favela, en Junín, para el medio local Junin24.De todas maneras, Macri apuntó contra el kirchnerismo en un almuerzo con dirigentes del PRO en dicha ciudad bonaerense. "Lo de fondo y lo más grave que ha destruido a la Argentina, son ideas equivocadas", advirtió.Entre los principios equivocados que nombró para ejemplificar, el expresidente enumeró: "Es no creer en la cultura del trabajo, en la meritocracia, en el esfuerzo personal, en ser parte del mundo, en la transparencia”, detalló rodeado de dirigentes de la cuarta sección electoral bonaerense.