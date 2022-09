Milani apuntó contra la oposición por los discursos de odio y expresó su preocupación por una posible "guerra civil"

Tras el atentado a Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio, el ex jefe del Ejército César Milani apuntó contra la oposición por promover discursos de odio y expresó su preocupación por una posible "guerra civil"., advirtió Milani en diálogo con Radio Rebelde para el programa "Y arriba quemando el sol".En ese sentido, cruzó a la líder del PRO, Patricia Bullrich, por no condenar el intento de asesinato a Cristina Kirchner y señaló: "Tienen los elementos para convencer al pueblo y ganar las elecciones, pero jugar con esto es jugar con fuego. Y creo que ellos saben en definitiva que esto les puede dar rédito"., reflexionó y añadió: "Los que transitamos el campo nacional y popular, y muchos otros que no, no queremos un baño de sangre. Vamos a estar muy atentos".En esa línea, se refirió a la banda de los copitos:. Y advirtió: "Detrás de esto hay que ver quién está apretando la cola, el disparador o el gatillo para intentar matar a una vicepresidenta".Consultado por posibles conexiones entre las Fuerzas Armadas con el atentado, indicó: "Tengan la plena seguridad que las Fuerzas Armadas están del lado de la Constitución y del pueblo, no de los sectores que dicen defender la República y lo único que quieren es sembrar el caos y la violencia".A su vez, cuestionó el operativo de seguridad durante intento de magnicidio. "Creo que la Agencia Federal de Inteligencia hace varios años que no funciona y sigue sin funcionar., por distintas razones. Se podría haber achicado mucho el riesgo al cual se sometió a la vicepresidenta. Con esto no quiero decir de que iba a ser fácil y que ella no se iba a acercar a la gente. Pero que una persona se acerque a menos de un metro y le ponga una pistola en la cabeza es muy delicado", manifestó Milani.Por último, hizo hincapié en las manifestaciones apoyadas por la oposición. "Recuerdo que durante la pandemia hubo gente que iba a manifestarse con la bandera argentina, pero que fueron a tirar bolsas mortuorias y poner horcas con muñecos colgando. Se fue conformando un caldo de cultivo", completó.