El presidente de la Sociedad Rural apuntó contra el Gobierno: Que se corran a un lado y nos dejen producir

las autoridades del sector rural solicitaron que se retrotrajera la suba de tasas para seguir las tratativas.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA),, a"El campo hoy está en una situación de incertidumbre total. Las medidas unilaterales que toma el Gobierno, como la del Banco Central, sumadas a las intervenciones que viene realizando en los mercados hicieron que la confianza se rompa, sumado a una sequía que nos pone en alerta”, sostuvo Pino en declaraciones para La Nación.En ese sentido, el presidente de la SRA, que faltó el viernes a la reunión de la Mesa de Enlace con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; señaló: “Lo más preocupante es que no vemos voluntad política de cambios y eso nos preocupa. El sector muestra su fuerza cuando está unido. En esa línea estamos trabajando desde el gremialismo sectorial".Pino manifestó su postura respecto a las decisiones que debería tomar el Gobierno y señaló que "el eje central es tener libertad en los mercados, eso es lo que tienen que hacer”. “Hay que achicar el gasto público y recuperar la competitividad de las producciones regionales porque hoy los diferentes tipos de cambio las asfixian”, consideró.“Por culpa de las políticas erradas, la ganadería tiene que revertir estos meses duros y para eso se necesita que no se repitan los desaciertos.", concluyó.El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió el viernes con la Mesa de Enlace y analizaron medidas para las economías regionales y los pequeños productores, quienes están disconformes con el "dólar soja" frente a que no se sienten beneficiados por haber vendido toda la cosecha previamente.Tras el encuentro, del que participaron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica; no hubo anuncios.En esa línea,"Dejamos en claro que no seguiremos adelante con las reuniones si no se da marcha atrás con esa resolución. Entonces, el secretario nos pidió que las 4 entidades elevemos una nota al Ministerio para exigir la eliminación, algo que haremos de manera inmediata", señaló Chemes en declaraciones para los medios de comunicación.En sintonía con Chemes, Achetoni sostuvo que "se imposibilita bastante" dialogar con las autoridades nacionales si no se cumple con su pedido."Es una contradicción muy fuerte haberle pedido al sector que liquide la soja para salir del trance que tienen con la necesidad de divisas, pero al mismo tiempo obstaculizar la próxima campaña de ese cultivo. Estamos ante una sequía y muchos productores prefieren guardar algo de stock ante una posible mala cosecha", manifestó.La protesta del sector rural apunta a la medida que impuso el Banco Central que fijó un mínimo del 120 por ciento sobre los valores de referencia a la tasas de interés en pesos a los productores de soja que liquidaron un mínimo del 95 por ciento de su cosecha.