Macri elogió a tres candidatos del PRO 2023, pero sugirió críticas para el "dialoguismo" de Larreta

Mauricio Macri reapareció después de mucho tiempo y volvió a hablar no sólo en tiempos de atentados contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también cuando se consolidan las posiciones en el PRO que muestran a tres dirigentes con fuertes internas como precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio

🗣️ "Patricia, Horacio y María Eugenia, en el orden que quieras para no marcar ningún tipo de diferencias. Los tres están mejor que hace un año", opinó. pic.twitter.com/BAnPSByxFY — Política Argentina (@Pol_Arg) September 19, 2022

En la Ciudad de Buenos Aires lo veo muy bien a Jorge (Macri), estoy cada vez más convencido

El ex presidente volvió a sostener que sus figuras preferidas dentro de Juntos por el Cambio para las elecciones presidenciales de 2023 son sus compañeros de espacio en el PRO, es decir. “En el orden que quieras”, le aclaró a Luis Majul en LN+, para que no crean que tiene "favoritismo por uno u otro"., empezó su respuesta el ex mandatario.Luego, le consultaron específicamente por el caso de cada uno. Sobre Larreta, respondió con un elogio pero lo superó por una crítica., empezó."No", dijo directamente interrumpido acerca de si cree en ese concepto "dialoguista" de Larreta. Y agregó:Majul le recordó que la teoría de "Horacio" es "40 + 90, tenés que acumular un 70% del sistema político para ir con eso a plantear las leyes y el cambio", a lo que Macri respondió duramente:Sobre, dijo que la veEn el caso de, con quien más se muestra, Macri respondió: ". En entender cómo hay que negociar con el peronismo no republicano, que está con (Miguel Ángel) Pichetto. Entender que hay que ser mucho más firmes de lo que fuimos, ella con los intendentes del conurbano y yo con los gobernadores".. Puede ser quien le dé una continuidad con cambio a la gestión de la Ciudad. (Martín) Lousteau va a presentar su propuesta por el radicalismo y yo, más allá de que trato de mantener la unidad de todos, soy del PRO”, dijo Mauricio sobre la posibilidad de que su primo sea el candidato a suceder a Larreta en CABA.El ex presidente analizó que hay varios postulantes fuertes dentro de la coalición “para ganar la provincia de Buenos Aires”., planteó.“Si no hay PASO tendremos que hacer una interna abierta nuestra, a costo de los partidos que integran la coalición, pero la vamos a hacer. Va a ser más trabajo, pero necesitamos tener un sistema competitivo, transparente y de nivel”, completó.Consultado sobre la posibilidad de intentar su "segundo tiempo", como él mismo escribió, Macri no descartó esa posibilidad. “Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo", empezó."A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”, afirmó. “Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina”, agregó.