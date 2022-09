El Gobierno expondrá especuladores y remarcadores que suban los precios más allá de la inflación

El aumento de los precios descontrolado, quedó reflejado en un IPC de agosto con 7 puntos y una inflación anual que coquetea con los tres dígitos., habrá acciones gestuales, políticas y más visibles sobre el comportamiento de aquellos precios que no responden a ninguna lógica, ni siquiera a la inflacionaria.Así,. Se buscará identificar a quienes emplean la remarcación en las góndolas sin relación alguna con los aumentos en los costos, es decir, exponer al público general no sólo como una herramienta de información al consumidor, sino como una revelación de prácticas especulativas. El Gobierno no está negado a convalidar aumentos en línea con mayores costos, pero sí a permitir recomposiciones excesivas de márgenes de ganancia.La cartera que conduceusará a tales fines datos que son públicos y que serán pasados por un filtro para procesar la información.Esa información ya se carga a diario en una web que se llama Precios Claros. Pero la novedad ahora es que esta nueva publicación que hará el Gobierno compila la evolución quincenal y anual de los productos que más subieron, algo que es práctico ver y que no está hoy disponible en ese formato comparativo.El Gobierno,. Aún en un escenario cambiario y político más estable que hace unos meses. Por eso, exponer las subas es una herramienta práctica y con la que el Gobierno busca un efecto. No es una política para resolver la inflación, pero sí un esquema de alertas visibles. Incluso de mayor impacto que multas que, en general, para las empresas son meros trámites administrativos.El diario Página 12 accedió al primer listado de 30 aumentos muy fuertes, que corresponde al período que va del 1 al 15 de septiembre.(Capital Federal y el Gran Buenos Aires),Otra aclaración relevante es que se filtran y eliminan productos iguales pero con características diferentes. Ejemplo, el aumento de las diferentes variantes de una misma mermelada, en el caso de que la suba porcentual sea también la misma.El producto con mayor suba en la primera quincena de septiembre fue el Bronceador Nivea de Zanahoria, por 200 cc, que subió 85 % en ese período y un 450 % interanual. Comercio reportó que ese producto se encontró en la cadena Walmart a 1693,89 pesos. A continuación aparece el vino tinto Blend Especial (Merlot, Malbec, Cabernet) de 750 cc de Bodegas del Fin del Mundo que en Carrefour vale 9040 pesos, una suba de 64 % en la quincena y de 84 % en el año. En esa línea, la bebida isotónica Powerade de 995 ml sabor manzana se encontró en Carrefour a 265,40, una suba del 61 % acumulada en septiembre y un 80 % de alza interanual.Como se vio hasta ahora y se verá, la lista contiene productos premium y también de consumos populares. Siguiendo con la nómina de los 30 más aumentados, aparecen otras dos variantes de vinos: el espumante Nature de 750 ml de Nieto Senetiner, que en Carrefour vale 1940 pesos y subió 52 % en la quincena y 159 % en un año. Y el vino Finca Natalina de 750 en pack por dos unidades Malbec y Cabernet, con precio de 1745 pesos en Jumbo, un alza de 47 % en la quincena y 87 % interanual.Ya en los rubros más masivos, aparecen las mermeladas. La diet de Ciruela Emeth de 420 gr cuesta en Chango Más 231 pesos, un alza de 45 % en la quincena y de 83 % interanual. Y la misma marca pero variante Light de Durazno, que en Walmart costó 242,33, tuvo un alza también de 45 % en la quincena y de 82% interanual. Por su parte, el agua baja en sodio marca KIN de 1,5 litros se vende en Chango Más a 160 pesos, 44 de suba en la quincena y 146 % interanual.El azúcar, uno de los bienes más consumidos de la canasta, tiene dos variantes con mucho aumento: la orgánica Chango de 1 kg se vende a 429 en Carrefour Express, una suba en la quincena de 43 % y de 83 en el año. Y el azúcar común Azucel que en Carrefour hipermercado se vende a 237 pesos, subió 41 % en la quincena y 171 % interanual. Por otra parte, la salsa de pesto clásica Filippo Berio de 190 gr, importada, se vendió en Coto a 1728 pesos, un 42 % de aumento en la quincena y un 82% interanual.Incluso el vino de mesa más popular aumentó por encima de la inflación. En la lista aparecen el Vino Tinto Resero de 1 lt y el vino blanco Resero de 1 litro. Ambos con diferentes precios y subas: el tinto en Disco sed pagó 292 pesos, una suba de 38 en la quincena y de 167 interanual; mientras que el blanco, en la misma cadena, se vendió a 290,08 pesos y una suba de 37 quincenal y de 206 % interanual. Una tercera variante, el espumante extra brut Bianchi de 750 ml, se vendió en VEA a 1352, suba del 35% quincenal y del 96% interanual.Los pañuelas descartables, que por su bajo precio son difíciles de percibir con alzas fuertes, también subieron. Los Extra Suave pack por 6 unidades de la marca Mapa se vendieron en Walmart a 178 pesos, 37 % de aumento en quince días y 82 anuales. Asimismo, los Decorado Achis de 75 unidades se venden en Walmart a 195 pesos, 146 de alza anual y 27 en la quincena.En congelados, los medallones de pollo Well de 114 gr se vendieron en Día a 119 pesos, suba del 34% en la quincena y del 84% interanual. Del mismo rubro, los bocaditos de pollo rebozados crocantes de 500 gr sin marca, prefritos, se vendieron en el híper Carrefour a 1074,08 pesos, un 27% de suba quincenal y 112 % anual. Mientras que los medallones de pollo Portobello de 400 gr en la misma cadena se pagan a 878 pesos, 26 de suba en la quincena y 128 % interanual.También hubo remarcaciones fuertes en productos para limpieza. El secador de goma número 40 de Día se pagó en esa cadena 425 pesos, un 33 % de alza en la quincena y 93% anual. Mientras que el balde de 10 lt marca Star se vendió en Carrefour Express a 1090 pesos, 32 en la quincena y 81 de suba anual.En las marcas propias de supermercados también hubo aumentos grandes. Las galletitas con relleno de vainilla de Día por 140 gr se venden a 165 pesos, un alza del 32% en la quincena y del 92% anual. Vale decir que aunque el consumidor lo vea menos, las mayores recomposiciones de ingresos vía precios se dan en los productos más asimilados con lo barato. Así también la sidra, en la previa a las fiestas, ya tiene aumentos: la variante Dolce de Del Valle de 750 ml se vende en Walmart a 990 pesos, un alza del 31% quincenal y del 164 % anual. Todo antes del período donde estos precios suelen calentarse.El tomate triturado El Hornero de 950 gr se paga 422,75 en Walmart, una suba de 31% en la quincena y de 102 % en el año. La manteca clarificada sin TACC Ghee Cows Puré de 300 gr se paga en Coto a 1344 pesos, suba del 27 % en la quincena y 104 % en el año. Las servilletas blancas Felpita de 70 unidades cuestan en Carrefour Hipermercado 341,85 pesos, 26 de suba quincenal y 95 interanual. El café tostado Suave de Café Martínez de 250 gr, en Coto, vale 1391,40 pesos, 26 % de suba quincenal y 213 % interanual.Por otra parte, el champagne Sweet Lata Dada de 355 ml vale 439 pesos en Día, con 26 de alza en sólo quince días y 102 interanual. Asimismo, las crackers de salvado Tripac de 360 gr, que fabrica Tía Maruca, se vendieron en Carrefour Market 438,79 pesos, 26 de aumento en la quincena y 98 % interanual. Mientras que las hamburguesas de carne flowpack Día de 114 gr se pagaron a 199 pesos en esa cadena, una suba del 25 % en la quincena y de 79% interanual. Por último, las barritas de arroz y yogur Lulemuu de 12 gr, en Carrefour Market, se pagan 86,54, una suba del 21% quincenal y del 94% interanual.