Intendente PRO propuso demoler la Quinta de Olivos o "devolverla" a la familia que la donó, pero no se puede

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, propuso de manera insólita - o más bien imposible - en las últimas horas presentar “un proyecto de ley para convertir la Quinta de Olivos en un parque”, no sin antes "demolerla", acción para la que se ofreció a llevar la "topadora"

Un proyecto de ley para convertir la Quinta de Olivos en un Parque. Yo llevo la topadora cuando termina con Ku y el Alma. — Martín Yeza (@martinyeza) September 19, 2022

La verdad que es hermoso. Que se le devuelva a la familia que lo donó y ya. — Martín Yeza (@martinyeza) September 19, 2022

Valeria, en serio me mandas a chequear? Agarra el código que no muerde. La donación con cargo solo puede revocarse por el donante y sus herederos. Ya no hay nadie que pueda revocar esa donación. — Gonzalo Fernández (@Gonzaloef) September 19, 2022

"Sorprende que ni Yeza ni la colega lo sepan"

Si Gustavo fue, en su momento, una donación con cargo. Ese cargo solo lo pueden exigir el que dona y sus herederos, no los herederos de los herederos. Sorprende que ni Yeza ni la colega lo sepan. — Gonzalo Fernández (@Gonzaloef) September 19, 2022

El jefe comunal lo hizo a través de Twitter, la red social que utiliza mucho y todos los días., escribió a través de su cuenta personal, en "chiste" por alusión a la demolición que se está llevando a cabo en su comuna de uno de los boliches más emblemáticos la Costa Atlántica.La idea de Yeza, como él mismo reconoció, fue por seguirle la línea a quien reconoce como su jefe político, Mauricio Macri, quien en una entrevista con LN+ definió a la residencia de Olivos como “una jaula de oro”, cosa que el intendente citó y lo indignó."Escucho a @mauriciomacri y define a la Quinta de Olivos como ´una jaula de oro`. La Quinta de Olivos debería ser un gran parque o lo que sea, pero alguien que es electo democraticamente no debería vivir como un monarca", escribió inicialmente el intendente macrista.Como era de esperar, la propuesta generó respuestas, tanto a favor y en contra. Una provino de la propia intendenta de Vicente López,, quien se sumó al asegurar que “en la presidencia de Mauricio logramos que parte del parque sea una plaza para todos los vecinos" pero que "ahora pasa más tiempo cerrada que abierta…”.Luego se sumaron distintos usuarios de Twitter, que le hicieron saber a Yeza algo que ignoraba: no se puede presentar un proyecto de ese tipo porque se trata de una residencia que es de una familia que en una "donación con cargo", lo cual significa que se presta mientras se use como quinta presidencial la presta en comodato., agregó entonces Yeza, pero otra vez pecó de ignorante y se lo hicieron saber.El usuario @Gonzaloef, identificado como Gonzalo Fernández, le explicó a Yeza queporque, ya que, concluyó el usuairo de Twitter, cosa que Yeza no respondió pero luego se limitó a retuitear las propuestas no aplicables que antes le sumaron usuarios.