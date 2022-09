"Shutdown": por qué se cerraría el Estado nacional si la oposición vuelve a bloquear el presupuesto

El Gobierno nacional se enfrenta a la posibilidad de tener que ejecutar un "shutdown" del Estado, es decir un cierre de la administración pública, si Juntos por el Cambio insiste en su postura dogmática de rechazar el presupuesto 2023 tal como hizo en 2022.En 2021, la oposición, principalmente la coalición opositora del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, dejó al Poder Ejecutivo nacional sin la ley de leyes en 2022.Ahora, JXC expresa públicamente una tesitura similar, impulsada por los "halcones" del PRO, según la cual repetirían ese mecanismo si la ley de leyes incluye elementos que rechazan dogmáticamente, ya ni siquiera la suba de impuestos sino directamente la posibilidad de que las provincias determinen tal cosa en el marco del federalismo de la República.El problema, hizo saber el Gobierno, es que no existe marco legal para prorrogar dos años seguidos la misma hoja de ruta, porque se estaría apelando a un decreto para prorrogar un decreto que prorrogó una ley, por el ya vencido presupuesto 2021.Desde el Gobierno advierten que si el Congreso no aprueba el proyecto del Presupuesto 2023, el Estado entraría en estado de "shutdown", que es una situación en la que se suspende la prestación de todos los servicios de la administración pública.Si esto sucediera, consideran en el Gobierno y en las filas del ministro de Economía, Sergio Massa, sería una catástrofe, porque significaría graves problemas para las cuentas públicas debido a la incapacidad de redistribuir los ingresos con los que actualmente se cuentan.Entre otros problemas, no se podrían pagar jubilaciones, salarios estatales, obligaciones por las instalaciones e infraestrutura de salud y educación, por ejemplo, y otras partidas de primera importancia.Ante este panorama, en el Frente de Todos confían en un gesto de la oposición a partir del diálogo que entablará el oficialismo en el Congreso, como por ejemplo sucedió días atrás con los sectores más racionales de la UCR para el Consenso Fiscal.La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó para este martes a los bloques del Frente de Todos y de la oposición para acordar el mecanismo de tratamiento del Presupuesto 2023, que se empezará a discutir en los primeros días de octubre con la presentación que hará el ministro de Economía, Sergio Massa.Desde la Cámara baja hicieron saber que el encuentro se realizará a las 16 en el despacho de la presidenta Moreau.En 1995, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aplicó un "shutdown" porque los republicanos se negaron a votarle el presupuesto. Se produjo entonces una parálisis de los servicios administrativos federales dos veces: la primera durante seis días y luego por tres semanas.En Estados Unidos, recuerdan los especuladores mediáticos y opositores más avezados, también sucedió que permitió un ajuste, por lo que en la Argentina esos mismo sectores especulan con que la medida le permitiría un ahorro al Estado, en aras del equilibrio fiscal que reclama la oposición.