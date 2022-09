Reigada: Ni Cristina ni su familia apoyaron Golpes de Estado, Macri no puede decir lo mismo

(R) “Tenemos que ir viendo cómo se van agrandando los círculos de lo que ha sido este grupo del cuál se van viendo otras conexiones”, dijo María Reigada en relación a la causa referida al Atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La senadora bonaerense del Frente de Todos y dirigente del Movimiento Mayo rechazó las palabras de Mauricio Macri quien consideró que se trató de “un par de loquitos sueltos”.(R)“Lo que no podemos dejar de visibilizar es que hay discursos del odio que se extienden y generan reacciones que pueden generar repercusiones de estas características. El discurso del odio no conduce a poder construir una democracia en paz”, recalcó.Sobre el posible encuentro entre Macri y Cristina, y por el cuál el primero dijo que iba a estar “con la Constitución en la mano”, Reigada señaló en defensa de CFK que “ni ella ni su familia apoyaron Golpes de Estado. Macri no puede decir lo mismo”.En relación a la sesión del miercoles donde el Senado votará una serie de nombramientos en el Poder Judicial, Reigada señaló: “Ojalá haya consenso. Se nos está haciendo muy difícil poder avanzar. Esperemos que se pueda avanzar. Es muy trabajoso”.