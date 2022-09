Aerolíneas desmintió con tres datos la embestida de Macri: "Muestra de su ignorancia"

El presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Ceriani, respondió ante la embestida de Mauricio Macri contra la empresa estatal haciéndole conocer algunos datos que refutan las críticas del expresidente sobre la línea de bandera

Otra mentira de @mauriciomacri. Latam se fue del país luego de perder USD 300 millones en 2018 y en 2019. Andes, Norwegian y Avian también tuvieron pérdidas millonarias y dejaron de operar en esos años. Aún, las empresas que hoy siguen volando fueron a pérdida durante su gestión. pic.twitter.com/whLuI9Z0lW — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) September 19, 2022

Una vez más, el ex presidente hace muestra de su ignorancia sobre el sector y de una gran insensibilidad de lo que significa la llegada de un avión lleno de pasajeros para las economías regionales y para los argentinos y argentinas que viven allí. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) September 19, 2022

Principalmente, Ceriani le contestó a Macri sus declaraciones sobre el déficit de la empresa estatal y aclaró que los USD 700 millones que mencionó el líder del PRO "corresponde a su último año de gobierno", es decir 2019., escribió el funcionario, citando un fragmento de las declaraciones de Macri en LN+.Macri usó el dato del déficit en el marco de una entrevista en la que volvió a cargar las tintas sobre el ajuste que realizará en caso de que él o Juntos por el Cambio con cualquier candidato alcance el Gobierno en 2023, con lo que anticipó que se avanzará hacia la privatización de Aerolíneas. "Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá", dijo.Ceriani, además, se refirió a "otra mentira" de Macri en cuanto a sus dichos sobre Latam. "Se fue del país luego de perder USD 300 millones en 2018 y en 2019. Andes, Norwegian y Avian también tuvieron pérdidas millonarias y dejaron de operar en esos años. Aún, las empresas que hoy siguen volando fueron a pérdida durante su gestión", le recordó al ex presidente.Luego se refirió a otro fragmento de la nota en la cual el líder PRO habla de Bariloche como "una de las joyas del turismo argentino. "Acá coincidimos con @mauriciomacri. Bariloche es una de las joyas del turismo argentino pero sin los 300 mil pasajeros argentinos y extranjeros que Aerolíneas llevó en la última temporada de invierno, seguramente no necesitaría ninguna obra de infraestructura vial", arrementió Ceriani, nuevamente desmintiendo a Macri., concluyó el titular de Aerolíneas.