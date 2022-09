Antes de salir de gira por el exterior 15 días, Macri se planta como jefe de los presidenciables PRO

antes de salir de gira 15 días por tres países del mundo - otra vez -, el ex mandatario se reunió con dos de los tres presidenciables del PRO y planea un encuentro con la restante

Todos estos cónclaves tiene que ver, según filtró, con que Macri se irá 15 días fuera del país. En un contexto turbulento donde cada tema genera internas en Juntos por el Cambio, el ex presidente quiere ordenar a su tropa con las alas de halcón bien abiertas. Un ítem de agenda que podría dividir aguas, sabe, es el llamado al diálogo que sondea el Gobierno, incluida Cristina Kirchner

El ex presidenteparece decidido a marcarles parte o toda la cancha a los precandidatos a presidente de su espacio, el PRO, o en su defecto presionarlos hasta el punto máximo que, de no sentirlos como triunfadores seguros, lo lleve a anunciar su propia aspiración a ir por el "segundo tiempo" en la Casa Rosada.Es queMacri tuvo un cara a cara coneste domingo por la tarde, poco antes de que el ex presidente vaya a LN+ y cuestione eldel alcalde porteño. Sucedió, además, en medio de las tensiones en la interna PRO, las dudas opositoras ante si les conviene o no acceder a un diálogo con el Gobierno y las versiones sobre la suspensión de las PASO en algunos territorios provinciales.El ex mandatario se ocupó de que la exactitud de los temas que habló con Larreta no trascendieran. Ni siquiera se los filtró a su prensa más adicta, incluidos ex funcionarios que ofician de periodistas. Pero además de juntarse con el jefe de Gobierno porteño, para que no haya inequidades, Macri estuvo la semana pasada con otra presidenciable del PRO comoAdemás, sí se ocupó de que se sepa en medios como Infobae, tiene planeado encontrarse hoy o a más tardar a primerísima hora de mañana, tener un encuento con, la tercera presidenciable del PRO.. En su primera escala concurrirá a la Barna Management School, considerada la principal escuela de formación de directivos en el Caribe. En Washington dará "clases" en el Instituto de las América de la Universidad de Georgetown y, finalmente en Europa, en Pontevedra, participará del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde disertará sobre “Iberoamérica en el nuevo orden mundial con figuras políticas de ese país como el presidente Pedro Sánchez, Felipe González, Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.Lo que el ex presidente piensa de sus posibles sucesores PRO es lo que dice, y lo dice públicamente. Entrevistado en LN+, Macri destacó que “Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el orden que quieras para no marcar ningún tipo de diferencias, están muy preparados, están mejor que hace un año atrás"., inició el ex presidente su rol. Luego se metió con el caso de cada uno, preguntado a tiempo por el entrevistador Luis Majul. "Horacio está mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente, más allá de que pregone que cree en algo muy dialoguista”, introdujo su cuestionando a Larreta el ex mandatario.Cuando le preguntaron si comparte esa visión, contestó en lo que los jóvenes podrían calificar como un "decilo sin decirlo": “No, creo que si la gente nos empodera esta vez a hacer un cambio económico, además de un cambio institucional, hay que hacerlo”.Para Macri, la idea de Larreta de conseguir el apoyo del 70% del electorado para poder hacer los cambios necesarios "puede durar meses o años y mientras tanto los jóvenes se van del país”, ya que "los chicos se van a quedar si ven liderazgo, convicción" y que no van a "tener miedo a ningún mafioso que anda suelto en este país".Sobre Bullrich, consideró que "cada vez más sólida en la forma de plantear la idea de cambio que tiene y, además, entendiendo que tiene que ir ampliando su opinión a otros temas además de la seguridad”, mientras que sobre Vidal resaltó que “está volviendo de esa salida traumática de la provincia, recorriendo el país, muy clara también en para qué hay que volver al país, entendiendo cómo negociar con el peronismo no republicano y ser más mucho más firme que lo que fue ella con los intendentes y yo con los gobernadores". Sorprendió con una autocrítica: dijo que hicieron "buenismo, como dice (Miguel Angel) Pichetto”.