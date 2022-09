López Murphy comparó al dólar blue con las "figuritas blue" del Mundial, metió a Cuba y pidió "cosas normales"

#JuntosPorElCambio | Ricardo López Murphy opinó sobre la intervención del Gobierno ante el faltante de figuritas del Mundial y las comparó con el dólar blue.



🗣️ "¿Por qué no hacemos cosas normales?", cuestionó López Murphy. pic.twitter.com/LXWge9YYBj — Política Argentina (@Pol_Arg) September 21, 2022

El diputado de Juntos por el Cambiocuestionó las restricciones cambiarias del Banco Central ante la escasez de divisas, comparó al dólar blue con las “figuritas blue” del Mundial y pidió “cosas normales”.sotuvo López Murphy durante una entrevista para LN+, tras lo que aludió a la situación cubana y cuestionó: “En ese sentido, el legislador señaló que “en Paraguay hay un dólar único, en Uruguay hay un dólar único. También lo hay en Brasil, Perú, Chile, Colombia, y México”, comparó.“Cuando hacemos cosas que no hace nadie, hay dos hipótesis. Una es que tenemos gente genial, y la otra es que estamos haciendo un disparate. Yo siempre me inclino por la segunda hipótesis”, afirmó López Murphy y consideró que las restricciones del Gobierno “no funcionan”.Por otro lado,. “Esto de que la bala la paró Néstor [Kirchner], la paró la virgen [María], habla de que hemos llegado a un grado ridículo extraordinario”, lanzó.En ese contexto, sobre la intervención del Gobierno ante el faltante de figuritas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y la demanda de los kiosqueros respecto de su abastecimiento, manifestó: “Yo pienso en Sarmiento. Él se desesperaría”. “Dicen que yo no tengo vocación lúdica, pero no jorobemos. ¿Por qué no se regala un libro en vez de figuritas?”, cuestionó.