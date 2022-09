Guerra en Ucrania: Putin amenaza con armas nucleares y multiplica la presencia militar

El presidente ruso,y su Gobierno anunciaron este miércoles una movilización parcial de reservistas para proteger territorios ocupados por el Ejército ruso en Ucrania en el marco de la guerra, territorios que se preparan para celebrar referendos con el fin de ser incorporados a Rusia.Y advirtió que no fingía sobre su determinación a usar todos los medios a su alcance para proteger el territorio de Rusia.En su discurso,. No identificó quién había hecho tales comentarios. "Nuestro país también cuenta con diversos medios de destrucción, y por componentes separados y más modernos que los de los países de la OTAN"dijo. Y agregó: "Esto no es fingimiento".La afirmación parece difícil de sostener incluso luego de recientes repliegues rusos en Ucrania que permitieron a Kiev recuperar porciones de territorio, puesto que el Ejército ruso ha capturado total o parcialmente cuatro provincias clave del este y sur de Ucrania.Autoridades instaladas por Moscú en esas provincias anunciaron ayer la celebración de referendos de incorporación a Rusia que prefiguran una reconfiguración de facto de las fronteras y una fuerte militarización de la línea de contacto dentro de Ucrania.es decir, apenas el 1% de las 25 millones de personas que, según él, entran en esa categoría.Shoigu dijo que la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas dentro de Ucrania tiene más de 1.000 kilómetros de longitud y que la movilización servirá para "reforzar" la presencia militar y proteger los territorios ocupados por el Ejército ruso. "dijo Shoigu, informó la cadena de noticias rusa RT. La orden es efectiva desde este miércoles, dijo el presidente ruso.El decreto correspondiente,. El anuncio de Putin llegó en medio de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde la ofensiva rusa en Ucrania ha sido el centro de fuertes críticas internacionales.El presidente ucraniano,, tiene previsto dar hoy su discurso ante la Asamblea General de la ONU, un mensaje ya grabado que será transmitido mientras él permanece en Ucrania. Putin no viajó a Nueva York, donde la ONU tiene su sede, para el evento, algo que no hace desde 2015.Un asesor de Zelenski se burló de la afirmación de Shoigu de que el anuncio de Putin era parte de un plan, insinuando que era una medida tomada ante lo que Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido han presentado como reveses militares rusos.. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, describió el anuncio de Putin comoEl vocero del jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que la decisión rusa mostraba la "desesperación" de Putin.Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero pasado.Crimea es vital para la seguridad rusa porque allí está anclada la flota rusa del mar Negro y da a Rusia una vía de acceso al mar Mediterráneo.Los referendos en las cuatro provincias ucranianas se celebrarán desde el viernes, y se da por descontado que su resultado será a favor de la incorporación a Rusia, que ya ha creado allí administraciones civiles y militares e introducido su moneda, el rublo.La guerra ha matado a miles de personas, hecho subir los precios de los alimentos en todo el mundo y provocado que los costos de la energía se disparen., ahora ocupado por Rusia.Asimismo, se están realizando investigaciones sobre posibles atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania., agregó.