Alberto Fernández adelantó que presentará un proyecto para garantizar "seguridad jurídica" a las inversiones en Vaca Muerta

El presidente Alberto Fernández convocó a empresarios del sector energético a "profundizar las inversiones y el trabajo conjunto", y anunció que se presentará un proyecto de ley para dar "seguridad jurídica" a las inversiones en gas, litio y licuación de plantas."Necesito convencerlos de que se asocien a nosotros, que vengan a hacer negocios, yen Argentina", expresó el mandatario al exponer ante una treintena de empresarios del sector en la ciudad de Houston, Texas, donde fue el invitado especial de un almuerzo organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos.En ese sentido, el mandatario aseguró que uno de los "objetivos centrales" de su Gobierno es producir "divisas genuinas" y señaló: "Argentina tiene una enorme oportunidad y no tenemos que desaprovecharla".Por eso anunció que la semana próxima. Según pudo saber Télam de fuentes oficiales, en esa iniciativa está trabajando el ministro de Economía, Sergio Massa."Nosotros tenemos en abundancia no sólo petróleo, que algunos años más seguirá usándose, sino gas", resaltó el mandatario, y llamó a "profundizar" las inversiones para "cuanto antes" sacar el gas del yacimiento Vaca Muerta para la Argentina y el mundo.Por último, remarcó: "Tenemos que pensar en el diseño de un país fundado en una nueva matriz donde la energía sea el eje central del desarrollo.. El mundo tiene dificultades severas y en la Argentina está parte de la solución".El mandatario disertó ante 30 empresas de la llamada "Familia Petrolera" de Texas que no están el país, como última actividad de la gira que lo llevó a Estados Unidos para participar de la 77° Asamblea General de la ONU.Después de la exposición, el mandatario participó de un almuerzo con los empresarios, en una actividad que había sido organizada por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello.Acompañaron al mandatario la primera dama Fabiola Yañez; el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.Entre los empresarios que escucharon al mandatario figuran David Mendelson, de Total Energies; Bill Langin, de Shell; Thomas Schuessler, de Exxon; Eric Dunning, de Chevron, y Patrick Galleti, de Schlumberger, entre otros.