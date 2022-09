"Una sensación": Iguacel denunció en TV a La Cámpora pero reconoció que no tiene pruebas

#Video | El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, denunció en televisión a La Cámpora y terminó admitiendo que no tenía pruebas.



Ante la intervención de Leandro Santoro, Iguacel confesó: “Yo no sé si es verdad o es mentira. Digo la sensación de lo que está pasando”. pic.twitter.com/XsZF4Dq7ie — Política Argentina (@Pol_Arg) September 22, 2022

El ex titular de Vialidad durante el macrismo Javier Iguacel denunció en TV que La Cámpora cobra a una cooperativa para financiarse, pero luego reconoció que no tiene pruebas y que ni siquiera sabe si es verdad.Iguacel narró una visita a una cooperativa en Villa Inflamable. "Una señora que tiene un taller de costura me dice ´mirá ese es el responsable que yo esté como estoy´. Se bajaba un tipo en un Mondeo y ella dice que. Eran de La Cámpora", señaló.Los periodistas de TN Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano no intervinieron, pero luego el diputado Leandro Santoro -presente en el programa- le preguntó por qué no lo denunció en la Justicia para que investigue el supuesto hecho de corrupción. Iguacel balbuceó que no tenía pruebas para presentarse ante el poder judicial., reconoció el actual intendente de Capitán Sarmiento.