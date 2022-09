El saludo de Quereihac a Kicillof donde repasa todas su bibliografía

“De Smith A Keynes”, pasando por “Fundamentos de la Teoría General, las consecuencias teorías del Lord Keynes”, y “Diálogos Sin Corbata” y “Radiografía de la provincia de Buenos Aires”, Soledad Quereihac saludo a su esposo, Axel Kicillof, por motivo de su cumpleaños.

“Antes, un erudito; ahora, un burro. En el triste arco que trazan estos dos opuestos, se desplegaron también otras variaciones, de parecida esquizofrenia. Pero lo cierto es que los libros y el conocimiento no están, ni nunca estuvieron, reñidos con la política; y la particular articulación que Axel les da a esas dos dimensiones me parece notable. Para poder transformar la realidad no sólo hace falta mucha convicción política y coraje; también se necesita comprenderla. En el día a día de este presente como Gobernador, se nota, entre muchas otras características, esa herencia imborrable del pensamiento analítico, de la reflexión histórica, del ensayo de hipótesis para comprender el entramado socioeconómico y poder, así, implementar políticas de trasformación”, expresó.

dijo Quereihac.La investigadora del Conicet remarcó que “parte del trabajo de esos años son sus libros y en ellos pensé, en tiempos en que, en la cloaca de las redes, acusan al gobernador de no saber hablar o de no haber estudiado nunca”.Y agregó:Finalmente, hizo otra publicación sobre los fundamentos de la Teoría General de Keynes, en inglés.