Presupuesto 2023: Diputados se prepara para recibir a Massa y busca votar el proyecto en octubre

La Cámara de Diputados se prepara para iniciar lo que podría ser un nuevo capítulo de batalla parlamentaria en lo que será el proceso para intentar aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, luego del bloqueo de Juntos por el Cambio a la iniciativa con los números que el Frente de Todos había propuesto para este año y que obligó a prorrogar por decreto el de 2021.Así las cosas, la Cámara baja avanza para iniciar esta semana el camino para el tratamiento del presupuesto. El primer paso se dará este miércoles, día en el que se espera la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, que deberá exponer y justificar los principales puntos del texto.La expectativa que tiene el Frente de Todos, según pudo saber Política Argentina, es sesionar durante la primera semana de octubre y así debatir y tratar los proyectos que ya tienen dictamen en Diputados.Está confirmado, de no mediar novedades e imponderables políticos, que Massa defenderá su presupuesto este miércoles a partir de las 14 en la sala Delia Parodi. Se espera que la actividad dure no más de una hora y media. Difícil de confirmar. Estarán con el el ministro los secretarios de su cartera, quienes luego pasarán a la Sala 2 del Anexo C para continuar con exposiciones.Luego será el turno de los funcionarios nacionales que, por su cargos, están involucrados en distintos puntos de la proyección económica. El jueves pasarán por el Congreso Carlos Castagneto, el titular de la AFIP; su par de la ANSES, Fernanda Raverta; y el titular de la Aduana, Guillermo Michel.Resta aún confirmarse si el director del Banco Central, Miguel Pesce, expondrá también en la Cámara baja, un pedido que hizo Juntos por el Cambio en el encuentro que tuvo lugar la semana pasada para trazar la agenda de exposiciones.Una vez finalizada la ronda de exposiciones de septiembre, durante la primera semana de octubre será el turno de los ministros de carteras nacionales: Gabriel Katopodis (Obras Pública), Alexis Guerrera (Transporte) y Claudio Moroni (Trabajo), a quienes sumarían Carla Vizotti (Salud) y Jaime Perzcyk (Educación).La idea que se debatió en la reunión pasada fue sesionar y votar el presupuesto el 26 de octubre, como "fecha tope" que quedaría fijada una vez que se tenga el dictamen en las comisiones en los días previos. No sólo la premura tiene que ver con la necesidad de que pasen los funcionarios enumerados previamente, sino que luego de la eventual aprobación en Diputados el proyecto debe pasar al Senado y eso requerirá "un margen" para que allí se lo trate "antes de que terminen las ordinarias".En línea con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional prevé en el presupuesto proyectado un crecimiento del 2% para todo 2023 y un déficit del 1,9. Incluye una reducción de subsidios energéticos de alrededor de 0,6 puntos (sería de 1,6) y una reducción para la asistencia dirigida al Transporte (pasarían del 0,5% de este año al 0,4% en 2023).Se prevé además una menor expansión de la inversión, que pasaría de crecer 10% en el actual ejercicio a 2,9% el próximo. Se desaceleraría también el consumo privado, desde el aumento de 6,5% en el año en curso a un incremento de 2% el próximo.Por otra parte, el Frente de Todos busca una sesión previa, durante la primera semana de octubre, es decir la próxima, para tratar varios proyectos que ya tienen dictamen: la creación de las universidades nacionales de Pilar, Delta y de Saladillo; la Ley de Alquileres y la de Compre Argentino, figuran en esa nómina.En cambio, hay otra lista de iniciativas que podrían incluirse, pero que no tienen dictamen aún. Entre ellas están el proyecto de ley de Alcohol Cero y el de Renta Inesperada.También está en una situación similar el proyecto de Ley de Humedales, que entró en cuarto intermedio la semana pasada. Este martes los integrantes de la Cámara baja volverá a discutir en la comisión de Agricultura, mientras que el jueves buscarán la firma de los dictámenes en un plenario de comisiones. El FDT quiere llegar a un consenso alrededor de la decena de iniciativas con variaciones en lo que refiere a establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.