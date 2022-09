Desde el radicalismo bonaerense sostienen que es legitimo que Vidal quiera ser candidata

Consultado por Política Argentina sobre las declaraciones del diputado PRO Cristian Ritondo sobre el destino político de María Eugenia Vidal, el ex diputado radical Carlos Fernández expresó: “Lo tome con naturalidad. Yo había estado almorzando con ella cuando nos visitó a Comité de la provincia de Buenos Aires donde nos insinuó que su voluntad era recorrer parte del proceso de definición de candidaturas a presidente”.

Y agregó: “Por supuesto que también dijo que en todo caso, si los números no le alcanzaban, pretendía ser un árbitro entre aquellos que si podían ser candidatos”.Respecto de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad y particularmente en función de su mirada sobre su alegado, dijo: “Es una defensa más política que jurídica, obviamente. No está refiriéndose a ninguno de los planteos realizados en su contra, que son muy concretos, y es todo un alegato que está relacionado con una cuestión política”.Finalmente, también se manifestó en contra el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que ya cuenta con media sanción del Senado y que será tratado en Diputados. “Estoy totalmente en contra. Es un disparate. Tiene que ver con esto el hecho de que el único menú que hoy tiene el gobierno es la impunidad de Cristina. No hay ninguna necesidad de generar semejante revuelo planteando una reforma de la Corte”, expresó.