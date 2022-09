Alberto Fernández cenó con la CGT sin Pablo Moyano: ¿Habrá mejora para los salarios?

compartió una cena en la noche del lunes con la “mesa chica” de la CGT en la quinta de Olivos.. Al cierre de esta edición el mandatario y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibían a una comitiva encabezada por dos de los tres secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, en tanto que la ausencia del restante, Pablo Moyano, habilitaba una sucesión de especulaciones sobre la interna de la central.La reunión del domingo a la noche, coincidió con las expectativas en elsobre la implementación de un auxilio salarial para trabajadores en medio de la espiral inflacionaria. Tras constatarse una suba de 7% en la canasta básica de agosto el equipo económico que lidera Sergio Massa retomó el análisis de una medida resistida por los sectores más tradicionales de la CGT pero alentada por el espacio que orienta Moyano.La única certeza en la previa de la convocatoria daba cuenta de un interés mutuo de puesta al día.El protagonismo de las últimas semanas de Cristina de Kirchner, por las consecuencias del atentado en su contra, y de Sergio Massa, por sus gestiones en Estados Unidos, dejó a Alberto en un segundo plano incómodo.La cena de anoche tenía como invitados a Daer, Acuña y a los “independientes” Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodrígue, adjunto de CGT y secretario general de los estatales de UPCN.No obstante, entre la dirigencia hay mayor permeabilidad que meses atrás a la eventual implementación de un bono salarial de fin de año, no remunerativo y por única vez, de modo tal que su interferencia sobre las negociaciones paritarias sería mínima.El mecanismo tendría un efecto similar al de los adicionales pagados por Anses a las jubilaciones más bajas: generar un empate técnico entre los haberes y la inflación para permitirle al Gobierno sostener la tesis de que este año los ingresos no perderán contra el alza en el costo de vida. La CGT, en cambio, se mantiene inflexible respecto de la posibilidad alentada por Cristina de Kirchner de una suma fija permanente sobre los básicos salariales.. El hijo mayor de Hugo Moyano desconocía hasta ayer al mediodía una reunión que ámbito.com reflejó la noche anterior en su portada. Y anoche en su entorno ya no ocultaban su fastidio. Algunos incluso le daban aire a la posibilidad de un portazo en la CGT.