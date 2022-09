Unidad Piquetera inicia el plan de lucha con una movilización hacia Desarrollo Social

Unidad Piquetera inicia la jornada de lucha para reclamar por una apertura de nuevas asignaciones y más asistencia alimentaria, con réplicas en distintos puntos de las 24 provincias del país.Las organizaciones se movilizarán a partir de las 12 hacia el edificio donde funciona la cartera conducida por Juan Zabaleta. “Vamos a movilizarnos hoy en todo el país porque lamentablemente no se resuelven problemas tan básicos como la comida de los comedores populares. Estamos llegando a fin de año, hemos tenido 40 reuniones con funcionarios y no hay caso”, lamentó hoy Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, en diálogo con radio La Red.En la misma línea, agregó: “Se cumple un año de que presentamos un proyecto para crear fuentes de trabajo con mano de obra calificada que hay en los barrios. Pero no logramos que nos presten atención, ni siquiera nos han respondido”.En ese contexto, el ministro Zabaleta sostiene la línea de “no aceptar más apertura de nuevos planes”. Es una decisión que el funcionario comunicó a principios de este año y que conserva. El intendente de Hurlingham en uso de licencia cuenta con la anuencia de la Casa Rosada para mantener esa determinación.Desde que asumió al frente de la cartera de Desarrollo Social, el 9 de agosto del 2021, Zabaleta se reunió 10 veces con Unidad Piquetera. “Las reuniones son necesarias y se dan en un marco de diálogo”, detalló a Infobae un asesor cercano al ministro. Algunos de los encuentros son de carácter técnico y los protagonizan las distintas subsecretarías del área.En la primera reunión que tuvieron, en septiembre del año pasado, los piqueteros presentaron una propuesta para crear un millón de puestos de trabajo. “Hace un año hicimos un reclamo para generar empleo y no nos han respondido nada”, aseguró Belliboni.Las dos principales políticas de asistencia que otorga la cartera de Zabaleta son el Programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar. La primera iniciativa está destinada a incentivar el empleo para la economía popular y asigna 24.000 pesos a cada beneficiario. Son un millón 300 las personas que reciben esa contribución. El segundo, es un instrumento que tiene como objetivo que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Los montos de esa asignación varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiada.Las organizaciones piqueteras insisten en la reapertura de nuevos planes sociales, para sumar más beneficiarios, y exigen mejorar la periodicidad y la cantidad en la entrega de alimentos.En la conferencia de este lunes, Belliboni anticipó que “el plan de lucha es fuerte y tendrá perjuicio, seguramente, para los sectores que transitan la Ciudad de Buenos Aires”, y concluyó: “No nos dejan más remedio, porque son meses de discutir con el gobierno y hace oídos sordos a cuestiones elementales”.Un funcionario con oficina en Desarrollo Social le anticipó a Infobae que, “si ellos piden reunirse con la protesta en marcha, se los va a recibir como se hace siempre”. Sin embargo, aclararon que Zabaleta no aceptará una reunión en pleno acampe.“Nunca el ministro atiende a nadie en el medio de la protesta. Solo los reciben los subsecretarios y hay reuniones técnicas. Pero la idea es dialogar y, si es necesario, luego del reclamo se hará un encuentro con Juanchi”, aseguraron fuentes cercanas del ministro ante la consulta de Infobae.En relación con la posibilidad de otorgar nuevos planes, el Ministerio mantendrá la posición que sostiene hasta ahora. “El ministro definió que no habrá nuevas altas de planes, pero los piqueteros exigen eso”, explicaron en el Gobierno y deslizaron: “Dialogaremos y se buscarán otras alternativas”.El viernes hubo una reunión en Desarrollo Social entre Unidad Piquetera y funcionarios técnicos del equipo de Zabaleta. Fue un encuentro extenso y, si bien no llegaron a un acuerdo, el Gobierno tiene una estrategia para negociar con las organizaciones.El objetivo es apuntar al incentivo y la mejora en las herramientas para la producción. Se trata de incentivos que permitirían “fortalecer el proceso productivo de las cooperativas”, por el lado de la maquinaria.Los grupos piqueteros vienen reclamando dilaciones en la entrega de insumos y herramientas para la producción de las cooperativas beneficiarias. En tanto, desde el Gobierno aseguraron que “había expedientes demorados por los tiempos burocráticos de la Administración Pública y otros porque hubo casos en los que ellos demoraron en la entrega de la documentación requerida”.Aunque aún no se llegó a un acuerdo, ambas partes tienen interés en avanzar en ese sentido. Al mismo tiempo, los piqueteros pretenden continuar con los mecanismos de presión para forzar la reapertura de nuevas asignaciones. “Vamos a acampar en todas las capitales de provincia, frente a las gobernaciones. Las medidas empiezan y no tienen finalización, hasta tanto nos llamen”, insistió Belliboni.