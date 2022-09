"Burguesita represora": Myriam Bregman cruzó a Patricia Bullrich por el conflicto de neumáticos

Estas burguesitas represoras siempre dicen que "la clase obrera no existe más", pero cuando sale a luchar las deja desorientadas y arrastrándose ante las patronales como una babosa. https://t.co/fExoAaeM2f — Myriam Bregman (@myriambregman) September 26, 2022

¡La industria automotriz sin cubiertas! Es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Mucha gente se va a quedar sin laburo por la pasividad de este gobierno ante la extorsión de las mafias sindicales. pic.twitter.com/UF0SSeJtP7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2022

En el marco del conflicto de neumáticos, la diputada de Izquierda Myriam Bregman cruzó este martes a Patricia Bullrich por criticar la medida de fuerza del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y hablar de "mafias sindicales".“Estas burguesitas represoras siempre dicen que “la clase obrera no existe más”, pero cuando sale a luchar las deja desorientadas y arrastrándose ante las patronales como una babosa”, apuntó la legisladora contra la líder del PRO en su cuenta de Twitter.Bullrich escribió ayer en sus redes sociales: "¡La industria automotriz sin cubiertas! Es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Mucha gente se va a quedar sin laburo por la pasividad de este Gobierno ante la extorsión de las mafias sindicales".A su vez, la ex ministra de Seguridad acompañó su mensaje con un video en el que relata: "Estoy aquí, frente a la fábrica de Firestone. Esta fábrica está completamente cerrada, como su fábrica internacional Bridgestone. Esta fábrica hace años y años que está en al Argentina"."¿A ustedes les parece que hoy tengamos tres fábricas de neumáticos cerradas, la industria automotriz sin cubiertas, los argentinos sin cubiertas, por no poder llegar a un acuerdo porque hay un grupo de sindicalistas que lleva las cosas al cierre de la empresa? Al cierre de las fábricas y de las fuentes de trabajo. ¿Qué sindicalistas quiere estar sin trabajadores? ¿Qué quieren? ¿Planes sociales? ¿Más pobreza? ¿Menos posibilidades de vivir con un sueldo digno?", cuestionó.Para cerrar el video, Bullrich sostuvo: "Sinceramente, tanto yo como todo mi equipo, esto lo vamos a cambiar. Estamos para tener realmente un sistema en el que sindicatos y empresas se pongan de acuerdo en cosas razonables. Pero no podemos estar en esta situación donde se cierran empresas por un grupo intransigente que lo único que hace es destruir la fuente de trabajo".