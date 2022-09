Repudian al Gobierno de Larreta por enviar policías a las casas de estudiantes que tomaron escuelas

Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron hoy su rechazo y preocupación por el accionar del Gobierno porteño que anoche envió efectivos de la policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que participan de las tomas en escuelas públicas para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma."El Gobierno de CABA dio 'órdenes' al Poder Judicial y a la Policía de la Ciudad para amedrentar a familias de estudiantes en sus casas en plena noche. Apelan a la persecución y el disciplinamiento para gobernar. Es gravísimo”, advirtió esta mañana la ministra de las las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta a través de su cuenta de Twitter y consideró: “Es la esencia de la nefasta antipolítica de Larreta”.Es que, según denunciaron varios padres de estudiantes a través de las redes sociales, en la noche del martes efectivos de la policía porteña concurrieron a sus domicilios particulares para informarles a las familias sobre la multa de $1,5 millón por cada día de toma que deben pagar por cada estudiante."¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta mientras manda a la policía a notificar una contravención municipal en los domicilios de padres y madres de estudiantes secundarios en medio de la noche?", cuestionó la senadora por el Frente de Todos (FDT), Juliana Di Tullio y recordó que, semanas atrás, había pedido "la presencia de la Federal en las cuevas ilegales" y fue criticada bajo el argumento de "la desprotección de los porteños"."Hoy, la policía notifica a miles de hogares de estudiantes en plena madrugada. ¿CABA no está desprotegida esta noche?", ironizó Di Tullio.Para el diputado Leandro Santoro, el jefe de Gobierno porteño "miente" y dijo que no solo "los colegios están tomados", sino que también los hospitales "están de paro por conflicto con médicos, enfermeros y todo el personal de salud". "No es una ‘protesta partidaria’ es una política de desinversión social deliberada. Ahora, dinero para publicidad sobra", remarcó.Desde el Frente de Izquierda (FIT) la diputada Myriam Bregman denunció que Larreta "usa a la justicia como un apéndice de su gabinete". "Ahora están intimidando a las familias de los pibes y pibas que tomaron colegios, los amenazan con cobrarles millones. Cuando los ruralistas entraron a la ciudad con sus tractores los aplaudió. Organicemos ya el repudio", pidió."La exagerada y represiva respuesta del gobierno de la Ciudad frente a las tomas de colegios logró sacar la atención del reclamo: el escándalo de las viandas (en cantidad y calidad), el estado de las escuelas y el trabajo gratuito al que quieren someter a las y los estudiantes", agregó esta mañana en otro tuit.También el legislador porteño del FIT Gabriel Solano repudió que manden "a la policía a la casa de los estudiante" y lo calificó como "una vergüenza" por parte de la ministra Acuña.Las tomas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los estudiantes continuaban en la mañana de este miércoles en reclamo de viandas, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, luego de que ayer la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunciara que reclamará a cada una de las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.Además, en diferentes colegios como el Mariano Acosta -donde el conflicto inició el viernes pasado- los alumnos realizaron un pernocte dentro de sus instalaciones. La escuela de Comercio Carlos Pellegrini es la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires que se sumó anoche a la medida.Desde la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) consideraron "absolutamente repudiable la persecución de Larreta a estudiantes y sus familias en lucha"."Le hablan de derechos y responde con Policía, para la misma que la Ciudad pretende concretar el uso de picanas portátiles (taser)", expresó la organización de derechos humanos.