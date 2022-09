Massa y el presupuesto 2023: estimó una inflación del 60% y un crecimiento del PBI de dos puntos

El ministro de Economía, Sergio Massa, estimó una inflación del 60% y un crecimiento del Producto Bruto Interno(PBI) de dos puntos para el próximo año, en el marco de la presentación de este miércoles del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados."Presupuesto prudente y realista. Es importante que el 2023 funcione con metas para dar al Estado y a la sociedad una previsibilidad", afirmó Massa en el inicio de la exposición, en la cual estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.En ese sentido, planteó un gasto total de casi $29 billones para el próximo año, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación promedio del 60% y una reducción del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%."El presupuesto viene a cumplir los objetivos que se ha planteado este Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y generar uno nuevo con facilidades extendidas", manifestó el funcionario, quien a su vez remarcó la importancia de reducir la fuerte escalada de precios y recomponer el ingreso tras advertir que "la caída de los ingresos en últimos seis años han sido muy importantes".Sobre los posibles cambios en materia de gasto público, el ministro sostuvo que "recorte no es lo mismo que diferimiento, no es ajuste, es orden en materia presupuestaria". Al respecto, contestó a la polémica sobre presuntos achiques del gasto en áreas sensibles de sectores vulnerables, afirmando que no hay "ninguna resolución del Ministerio de Economía que recortara ninguna partida presupuestaria de atención a la discapacidad".En materia de financiamiento, Massa aseguró que "el camino es reducir la asistencia monetaria del Banco Central al tesoro" y adelantó que para el 2023 tienen "en términos de gestión y de desembolsos, un programa de asistencia de organismos multilaterales”.Por último, ratificó el envío al Congreso de un proyecto que busque "ampliar los consensos en cuanto a GNL, hidrógeno verde y gris y reservas de hidrocarburos que nos permita ser un importante jugador a nivel global". En ese sentido, señaló que "Argentina tiene que darse políticas de Estado a largo plazo, en un acuerdo de oficialismo y oposición, a diez años", puntualizando en áreas como "las proteínas, la energía y los minerales".En el área de salud, el Ministro anunció una inversión de 117 mil millones en vacunas, que conforman el 36 por ciento del presupuesto del ministerio. También anunció 63 mil millones en hospitales y en medicamentos, 47 mil millones, y para la Partida presupuestaria para la ley de Primera Infancia, 2800 millones.Por otra parte, sostuvo que en materia de violencia de género se "fortalecerá" el Programa “Acompañar”, y en paralelo, "la inversión del Ministerio de Justicia en las pulseras duales para contar con una herramienta de geolocalización que sirva para la prevención”.En materia educativa, Massa desmintió la disminución del presupuesto para el Conectar Igualdad, señalando que "recorte no es lo mismo que diferimiento". En ese sentido, explicó: "Si una licitación que estaba prevista para mayo, se realiza en noviembre, la obligación del estado del pago comienza en febrero o marzo. Uno toma el recurso y lo pasa al año siguiente. Eso no es ajuste, es orden".Según afirmó, para el Programa Conectar Igualdad se invertirán "121 mil millones de pesos para la compra de un millón de computadoras"De tal manera, Massa enumeró las cifras de distintas partidas de la cartera, entre las que se destacaron 35 mil millones para mil cien obras que se llevan adelante en establecimientos educativos, 125.400 millones para el Fondo Docentes que se distribuye entre las provincias, y 48.300 millones para el programa Una Hora Más en Clase.