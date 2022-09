Pablo Moyano se reúne con Alberto Fernández tras confirmar su continuidad en la CGT

El presidente Alberto Fernández y el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, se reúnen esta noche en la Quinta de Olivos, luego de que el sindicalista amenazara con abandonar la conducción de la central obrera.Según dejaron trascender en la Casa Rosada, la reunión será a las 20:30 con una “agenda abierta”. Aunque la situación económica será el eje central de la conversación. Cada tanto Moyano cuestiona la gestión del Gobierno nacional. Esa línea no la cambió desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, con el que tiene una buena relación.Este encuentro se realiza tras el "malestar" del líder camionero por no haber sido invitado al encuentro que la cúpula de la CGT mantuvo hace unos días con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.En este contexto, el secretario general de la seccional porteña de la UOM, Antonio Caló, admitió que en la central obrera hay "distintos matices", pero desestimó cualquier chance de que se vuelva a fragmentar."Sabemos que si no estamos todos juntos, no logramos nada. El que se va, su silla la ocupa otro. Pablo tiene que ser inteligente y todos los demás compañeros, porque la gente quiere que la CGT esté unida", sostuvo el ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).Y completó: "La gente la está pasando mal, tiene problemas económicos, no le alcanza la plata para comer y si encima ve que sus dirigentes están divididos, perdemos el respeto todos".Por su parte, Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas y hombre que responde a Pablo Moyano, reconoció que "hay bronca, pero el dirigente tiene que saber cuándo enfriar la cabeza"."Cuando conversamos con Pablo Moyano y evaluamos nuestras diferencias, no había motivo de naturaleza tal para que irresponsablemente alguien se fuera de la CGT", reveló en declaraciones radiales.