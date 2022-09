Conflicto del neumático: no hubo acuerdo y hay cuarto intermedio hasta este jueves al mediodía

El conflicto político-sindical en el sector del neumático que mantiene paralizadas las plantas y la cadena automotriz sigue sin resolución: la reunión en el Ministerio de Trabajo que este miércoles realizaron los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) y las empresas no sirvió para lograr una cuerdo y pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 13

, aseguró el sindicalistaal hacer un alto en el encuentro con las empresas que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo desde las 14.Agregó que lo que "ofrecieron por ahora" no lo pueden "aceptar", y que esperan "una mejora y si es una mejora para la familia" será aceptada."Si las empresas están mejor, nosotros tenemos que estar mejor”, insistió Crespo, que además enfatizó que se quedán en el Ministerio "hasta que nos den una respuesta”., afirmó, quien también dio algunos indicios de cómo sería una posible solución: “Si tenemos que cambiarle el nombre se lo cambiamos y si tenemos que extender la paritaria lo hacemos”, lanzó a modo de adelanto de una vía de posible solución.El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió el martes con representantes de las empresas automotrices, autopartistas y de los sindicatos, y les anunció que, en caso de que las partes no arriben a un acuerdo este miércoles, el Gobierno abrirá la importación de neumáticos para garantizar el abastecimiento."Si eventualmente mañana (por el miércoles) no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores de emergencia para que puedan importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices", aseguró el titular del Palacio de Hacienda."Tenemos que mostrar no solo la voluntad sino la determinación de garantizar el funcionamiento normal del sector automotriz y autopartistas", agregó.El jefe de Gabinete,, validó la mirada de Massa, quien además en la tarde del miércoles, al momento de presentar el proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados, tuvo un cruce con la legisladora del FIT Romina Del Plá en el que llamó "mentiroso" al gremialista Crespo.