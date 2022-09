Axel Kicillof: En la Ciudad se hacen los guapos con pibes de 16 años"

opinó esta mañana sobre el reclamo de los estudiantes de secundarias en la Ciudad a través de la toma de escuelas y criticó a la administración de: “Además, dijo que en es “indignante pero no increíble” porque en la Capital. Opinó que los problemas del sistema educativo “no se solucionan con patrulleros” y que se deberían crear instrumentos para redistribuir los ingresos de los sectores que “han ganado mucho”.Consultado en Radio 10 sobre la problemática de las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la Provincia dijo que desde la coalición opositora tienen “prioridades distintas” a las de la gobernación provincial: “En la ciudad está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento y la dificultad en el sistema educativo, que se refleja en la en la falta de prioridad que le dieron en la provincia cuando gobernó (María Eugenia) Vidal y en la Nación con (Mauricio) Macri”.En ese sentido, fue contundente al sostener que en la administración porteña “siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos. Nunca los vemos enfrentar a los sectores de poder”. Opinó que “el neoliberalismo siempre desfinancia y abandona la educación pública” y que “los problemas educativos no se solucionan con patrulleros, porque están ocultando la verdadera discusión que hay que tener”.En la misma línea enfatizó la gravedad de la persecución policial por parte del GCBA a estudiantes, al increparlos tanto en sus domicilios particulares, como en las escuelas. “Es como que hay una respuesta siempre para el mismo lado, y por eso es importante comparar la realidad y lo que pasa, porque quieren hacer creer que todo es lo mismo, pero cuando gobernaron la Provincia se pelearon con los docentes y los maestros”. Y siguió:Después, respondió sobre la comparación entre los tipos de viandas que se entregan en los distritos: “Si quieren decir que en la Provincia está todo perfecto, no, de ninguna manera, pero vamos en el camino de ir solucionando los problemas de manera efectiva, porque eso no quiere decir que no haya problemas y deterioros creados durante los cuatro años de Macri y Vidal”.Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el número de la pobreza en la Argentina, el cual descendió al 36,5% de la población en el primer semestre de 2022, con respecto al 37,3% registrado en el semestre anterior. Kicillof se expresó sobre ello y también hizo referencia al problema de la inflación:El exministro de Economía, consideró que “hay sectores a los que les está yendo muy bien por la recuperación”, pero que “es fundamental que la rentabilidad y el crecimiento se reflejen también en el crecimiento de los salarios. porque si no se genera una inestabilidad financiera y procesos especulativos.” “, sostuvo y detalló: “Hay que poner instrumento o forma de medir esas rentabilidades y poner un límite a los sectores que han ganado mucho: dar una discusión sobre la distribución y tomar medidas para que se recupere el poder adquisitivo”.En ese marco, señaló que los instrumentos para lograrlo “son varios”, pero que lo primordial