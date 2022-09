Alberto Fernández: "Hay que trabajar para que los ingresos no se devalúen frente a la inflación"

Tras los nuevos datos del INDEC que ubican el índice de pobreza en un 36,5%, el presidenteafirmó este jueves que el gobierno nacional trabaja para que "los ingresos de la gente no se devalúen frente a la inflación” y destacó que “los indicadores de crecimiento y desarrollo de la Argentina son impresionantes”.“Nosotros hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo. La construcción que tenía 200.000 cuando asumimos, hoy tiene 450.000”, resaltó sobre su gestión el Presidente durante una entrevista que brindó a radio Del Plata San Luis, pero señaló que Argentina tiene “un problema muy grande que es la inflación”.“Ya veníamos con inflación y ahora que la tiene todo el mundo nos afecta aún más. Por eso, tenemos que trabajar mucho sobre eso”, admitió y subrayó:Desde la provincia puntana el primer mandatario sostuvo que su "mayor aspiración es dejar una Argentina caminando". "Porque nosotros recibimos un país postrado”, apuntó contra la gestión de Mauricio Macri.Además se expresó en contra de los sectores que profundizan la confrontación entre argentinos con "discursos de odio" y afirmó que los dirigentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición “deben entender que enfrentar a los argentinos no es una buena idea”.”, consideró.“Necesitamos que la política entienda que enfrentar a los argentinos no es una buena idea. Está claro que podemos tener diferentes ideas sobre el país. Está claro que esto lo podemos discutir, pero en un escenario de civilidad y no es necesario el insulto y el agravio permanente”, concluyó el Presidente.