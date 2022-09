Los salarios subieron 5,5% en julio, pero perdieron contra la inflación

El Índice de salarios se incrementó 5,5% mensual en julio y 68,7% interanual, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, los salarios volvieron a quedar debajo de la inflación, que fue de 7,4% en el séptimo mes del año.El crecimiento mensual se debió a subas de 5,4% en el sector privado registrado, 7,3% en el sector público y 3% en el sector privado no registrado.En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 68,7%, como consecuencia de incrementos del 68,7% en el sector privado registrado, 74,7% en el sector público y 58,9% en el sector privado no registrado.A su vez, el Índice de salarios acumula a julio de 2022 una suba de 41,8% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 43,3% en el sector privado registrado, 45,1% en el sector público y 31,7% en el sector privado no registrado.De esta manera, los trabajadores públicos lograron incrementar con un margen importante el poder adquisitivo del salario y quedaron cerca de la inflación, los empleados privados quedaron casi dos puntos porcentuales por debajo de la suba de precios de ese período y los trabajadores en negro fueron los más perjudicados, ya que el valor de sus remuneraciones quedó muy lejos del aumento inflacionario en el último año.Cabe recordar que la inflación se aceleró en julio hasta el 7,4% respecto de junio y tocó el nivel más alto desde 2002 cuando alcanzó el 10,4%. En tanto, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 71%, el más alto en tres décadas, según INDEC.