Máximo Kirchner reaparece en la escena pública a un mes del atentado contra Cristina

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reaparecerá públicamente por primera vez a un mes del atentado a Cristina Kirchner.El evento será este sábado 1º de octubre en un acto de la militancia del Frente de Todos en el club Matreros de la localidad bonaerense de Morón. Los anfitriones serán Martín Sabbatella y el actual intendente, Lucas Ghi, quien abrirá el acto. Lo cerrará con un discurso el diputado nacional.Desde el municipio de Morón contaron al portal El Destape: "Nosotros veníamos dando vueltas con la organización de un encuentro de la militancia, Máximo sabía que se iba a hacer, no teníamos fecha y decidimos hacerlo ahora".Hay expectativa por el discurso que pueda dar Máximo. La fecha elegida no es casualidad. Treinta días atrás, en ese 1º de septiembre, se dio el intento de magnicidio a la Vicepresidenta. Ese mismo día fue la última vez que el diputado habló públicamente. Lo hizo en una entrevista en El Destape Radio por la mañana. Horas más tarde sucedió el hecho en Recoleta."Si él arma este acto es porque quiere estar, dar una señal y decir algo", especulan desde Morón al portal.El acto va a ser atípico a nivel seguridad. Es un club grande con una cancha de rugby pero podrán asistir a penas 2.500 personas. El alambrado de afuera fue tapado con maderas. Se ingresará solo con pulseras que fueron repartidas previamente a las organizaciones políticas.Todos los asistentes deberán estar sentados en sillas. No podrá haber gente parada. No habrá banderas ni bombos, no se podrá llevar ni mochilas ni bolsos, contaron desde la organización a El Destape. "Nosotros vamos a poner las banderas de la militancia en el perímetro, nada más. Nadie podrá flamear nada", aseguraron.Además habrá cacheos y el doble de seguridad de un acto político normal para ese tipo de eventos. "Es atípico, nos cuesta, porque nos gusta el quilombo (risas), pero es lo que hay que hacer", reconocen de parte de los anfitriones. "Decidimos no hacerlo en lugar cerrado, aislado, porque la búsqueda era no incomodar a los compañeros", contaron.