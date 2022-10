Máximo Kirchner: "Larreta descarga la frustración por el maltrato de Macri con los pibes y las pibas"

#AHORA | Máximo Kirchner encabeza un encuentro del FdT en Morón.



🗣 "Debería estar contento el jefe de Gobierno porteño y no enojarse por la suerte que tiene de contar con los recursos que posee en detrimento del Conurbano y del interior del país", sostuvo el diputado nacional pic.twitter.com/az9Ylla8yk — Política Argentina (@Pol_Arg) October 1, 2022

#FdT 🗣| El diputado Máximo Kirchner se refirió a la toma de colegios y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño: "Larreta descarga la frustración de bajar tantas veces la mirada anteMacri y se la agarra con los pibes y pibas" pic.twitter.com/Khf4gpLvO5 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 1, 2022

El diputadoencabezó el encuentro de la militancia del Frente de Todos en el partido bonaerense de Morón, apuntó contra la oposición y, a un mes del hecho, habló del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.El líder de La Cámpora comenzó su intervención apuntando contra el jefe de gobierno porteño,, y señaló que "debería estar contento y no enojarse por la suerte que tiene de contar con los recursos que posee en detrimento del Conurbano y de los distritos del interior del país"."Los compañeros que se toman muy en serio la administración de un municipio no tienen punto de comparación con la cantidad de recursos con los que cuentan en la Ciudad de Buenos Aires", insistió el titular del PJ bonaerense al encabezar un encuentro la localidad bonaerense de Morón.En ese sentido, el diputado se refirió a la situación económica actual y cuestionó al exmandantario Mauricio Macri por no haber utilizado los 45.000 millones de dólares recibidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su gestión para capitalizar al país, el sistema educativo, y "generar la capacidad de repago de la deuda que se contrajo" en 2018. “El expresidente Macri duplicó la inflación en Argentina sin pandemia, sin guerra”, remarcó."Y la exgobernadora (María Eugenia Vidal) no solo era tributaria del endeudamiento nacional sino que además endeudó a la provincia de Buenos Aires", señaló y sostuvo que mientras Vidal “endeudó la provincia de buenos Aires y construyó 65 escuelas”, hoy el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof en 3 de los cuatro años ya lleva 110 escuelas. “Claro que falta mucho y todo parece poco”, aseguró el diputado.Kirchner volvió a apuntar contra el jefe de Gobierno porteño y lo criticó por usar un "lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal y de guapo" para "sacar chapa contra los pibes y pibas" que toman escuelas en la ciudad de Buenos Aires.”, sostuvo en relación a la toma de colegios porteños.Y agregó: “Me llama la atención que se ponga tan mal y que no se interiorice para ver qué es lo que está pasando”. “y por cómo esta el conjunto de pibes que van a colegios de la Ciudad”, ironizó haciendo referencia al grupo de ultraderecha, Revolución Federal.Además recordó que el viernes Larreta aseguró ser “inflexible” ante los estudiantes que participan del reclamo. “Con Macri tuviste que ser inflexible, no con pibes y pibas de 16 años”, lanzó.“Me da mucha impotencia ver como empiezan a generar ese contenido de odio que después termina en represión a pibes y pibas”, manifestó el diputado. “No va a venir nada bueno de la antipolítica,”, concluyó.El titular del PJ bonaerense remarcó:y se refirió al 1° de septiembre: “Recuerdo muy bien ese jueves porque a la mañana había dado una entrevista y había dicho que parecía que la oposición estaba compitiendo a ver quien mataba el primer peronista”.“Quizás para unos fue una sorpresa lo que pasó, pero para las compañeras y compañeros que le pusieron una bomba no fue una sorpresa”, sostuvo en referencia al jueves en que Cristina Kirchner fue apuntada y gatillada -sin que saliera el tiro- en la puerta de su domicilio por Fernando Sabag Montiel.Y señaló que “lo que tenemos que pensar es qué país queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con el que no piensa como nosotros”. “Esa argentina se tiene que acabar”, consideró Máximo Kirchner.