Lula adelantó que ganará la segunda vuelta en Brasil y habló de un "distrito" y una acción claves

Ontem falei que toda a eleição eu quero ganhar no 1° turno, mas nem sempre é possível. Mas a crença que nada acontece por acaso me motiva. Todas as pesquisas nos colocavam em 1° lugar, e sempre achei que nós iríamos ganhar. E nós vamos. Isso é só uma prorrogação. — Lula 13 (@LulaOficial) October 3, 2022

El ex presidentese mostró este domingo a la noche esperanzado de que van a "ganar estas elecciones" y aclaró que ir a un balotaje el próximo 30 de octubreEl veterano líder de izquierda se declaró ganador de la primera vuelta con un 48,2% de los votos y el mandatario Jair Bolsonaro quedó muy cerca con un apoyo de 43,3%.sentenció el ex mandatario luego que los resultados finales le dieran una ventaja mucho más ajustada que lo que pronosticaban los sondeos.Lula, por un lado, le intentó quitar dramatismo al resultado de la primera vuelta, pero, por otro lado, reconoció que deben trabajar más y recorrer más el país.aseguró el líder del Partido de los Trabajadores (PT), en una conferencia de prensa en su búnker en el centro de la ciudad de San Pablo.La música alegre y optimista de la campaña contrastaba con las caras largas que la dirigencia toda de la alianza que formó Lula para estas elecciones no logró disimular., adelantó el candidato presidencial que le aclaró dos veces a su flamante esposa Janja que no tendrían la luna de miel que habían pensado. "Hay que trabajar más, hay que viajar más y hay que debatir más", sentenció.Lula intentó imprimirle optimismo incluso a los resultados de la elección a gobernador de San Pablo, según los cuales su candidato, Fernando Haddad, quedó segundo lejos, detrás de un ex ministro bolsonarista que recibió todo el apoyo del presidente Jair Bolsonaro durante la campaña.", pronosticó.