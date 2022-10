Scioli aseguró que "sorprendió la extrema polarización" en las elecciones de Brasil

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, sostuvo este lunes que "sorprendió la extrema polarización" en las elecciones presidenciales de ese país entre el mandatario Jair Bolsonaro y el exjefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva."El porcentaje alcanzado con Lula era previsible, l. Los nuevos desafíos están orientados a buscar electores que eligieron otra fuerza política o a los que no fueron a votar. Seguramente veremos en el desarrollo hacia el 30 de octubre una campaña de otras características", consideró el representante diplomático en declaraciones a Radio 10.Scioli afirmó que había viajado por los distintos Estados brasileños antes de los comicios y que había notado que no había "un clima de tanta diferencia" como el que anticipaban las encuestadoras "que daban 14 o 15 puntos de ventaja" a Lula."Veo que Lula tiene una gran sabiduría a esta altura de la vida. Con toda su experiencia política puede hacer una lectura muy precisa de cuál es el objetivo ahora. Si te ponés a analizar la campaña de Lula y las decisiones que fue tomando, se fue preparando para una segunda vuelta desde que eligió al vicepresidente e hizo alianza con otros partidos en su esfuerzo por llegar al centro, a los sectores independientes", destacó.El embajador también sostuvo que "con el objetivo de profundizar más su discurso "que tiene que ver con el Brasil de la esperanza y que la gente vuelva ser feliz"."Apelando a los recuerdos de la gente de los mejores momentos de sus Gobiernos y buscando achicar diferencia donde Bolsonaro ganó con claridad como en San Pablo y Río de Janeiro", acotó.En tanto, consideró que Bolsonaro va a continuar "con un estilo de contacto directo con su gente y apelando a los valores que hace referencia: a la vida, la familia, Dios", y opinó que "seguramente"."Veremos si se dan las condiciones para un debate final. En el anterior fueron muy desorganizados en cuanto a la participación de cada uno de los siete candidatos y eso imposibilitó ver con claridad el mano a mano que la gente espera", remarcó.Además, recordó que Brasil "es el principal socio de la Argentina" por lo que el objetivo del país que "le vaya bien" porque es el "gran destino de las exportaciones"."En la Argentina no podemos perder de vista la trascendencia de un Brasil que crezca y se desarrolle porque va a necesitar más productos argentinos como del sector automotriz", completó.